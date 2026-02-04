Domotek Volley Reggio Calabria: la fiducia di Vandir Dal Pozzo

Il sorriso è quello indicativo di una squadra in piena fiducia, le parole quelle di chi ha visto una grande prova di carattere. Sergio Vandir dal Pozzo, assistant coach della Domotek Volley, punto di riferimento per Antonio Polimeni, riavvolge il nastro partendo dalla corazzata vittoria esterna a Campobasso.



“È stata una bella gara, abbiamo giocato benissimo per tutta la partita”, dichiara Vandir dal Pozzo. “A parte il terzo set, quando sul 23-20 per noi, loro sono riusciti – con un palazzetto pieno – a firmare la svolta e vincere quella frazione. Ma la cosa più bella è stata la nostra reazione nel quarto set: è stata incredibile. Si vedevano tutti i ragazzi, anche quelli in panchina, compatti. Abbiamo vinto di squadra”.

Un trionfo esterno che conferma il momento stellare della capolista amaranto, ma per Vandir dal Pozzo è già tempo di guardare avanti e di lanciare un appello al popolo reggino. “Adesso le aspettative sono altissime. Reggio deve cominciare a riempire ancora di più questo palazzetto. Siamo primi, ormai è importantissimo avere più tifosi al PalaCalafiore. Ogni domenica aspettiamo tutti, questa volta in anticipo alle ore 16”.

La vista si allarga poi alla classifica, dove il duo di testa – Domotek e Castellana Grotte – sembra aver fatto il vuoto. “La Joy Gioia del Colle sta macinando punti e proverà chiaramente la rimonta. la BCC Tecbus Castellana Grotte ha vinto fuori casa contro l’Avimecc Modica e mantiene il secondo posto. Ma sappiamo che Gioia del Colle, dopo aver sistemato la squadra, sta arrivando con grandi nomi”.

Con Sabaudia? “Ritroveremo due miei ex allievi: Alessandro Stufano e Marco Soncini, due ragazzi speciali. Sarà una bella sfida. Nella partita di andata vincevano 2-0, noi abbiamo conquistato il terzo e il quarto set e purtroppo abbiamo perso al tie-break. Soncini e Stufano sono bravissimi ragazzi. Sarà bello ritrovarli qui nel nostro palasport”.

La previsione è per un match di alto livello e intensità. “Loro sono quarti in classifica, hanno anche grandissima voglia di riscatto visti gli ultimi infortuni che hanno avuto. Sarà una match agguerrito”.