Domotek Volley Reggio Calabria: la favola continua, la semifinale è realtà. Parla Lazzaretto

Un passaggio epocale per la Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo la grandissima vittoria in trasferta a Lecce, in gara due dei Quarti playoff, la squadra si prepara a vivere la sua prima semifinale. Un traguardo inaspettato per molti, ma non per i protagonisti di questa incredibile cavalcata.

Le parole dello schiacciatore Enrico Lazzaretto raccontano l’emozione di una partita entrata nella storia del club:

“Momento bellissimo: grandissima vittoria a Lecce e semifinale. Probabilmente non tutti ci credevano o ci hanno creduto fino in fondo, ma noi siamo andati avanti palla dopo palla”.

Che gara è stata?

“Tosta. In pochi ci credevamo. Io certo, come sempre! Un po’ come Marco Soncini, lui ci crede sempre. Però dentro, secondo me, ci credevamo un po’ tutti”.

Una partita durissima, contro una squadra di grande livello:

“È stato un match molto difficile contro una squadra forte. Però siamo stati bravi a stare attaccati punto a punto. L’avevamo quasi chiusa al quarto set, ma per un paio di invasioni viste all’ultimo siamo andati al quinto. Lì, però, c’è stata una reazione molto solida che ha permesso di staccarci subito. Vincere è sempre un’emozione vibrante”.

Con diversi infortuni in squadra, il passaggio del turno in due sfide è stato fondamentale:

“Avremo modo di ricaricare le batterie. Complici i tanti infortuni, è stato utile vincere questa partita, perché giocare dopo tre giorni è sempre difficile. Ci siamo tolti un bel peso, e adesso abbiamo una settimana e mezza – due, anzi – per preparare la partita. Ci farà bene avere questi giorni più tranquilli, senza dover pensare a una gara la domenica.”

Ora la Domotek affronterà una squadra proveniente dal girone del Nord, l’Acqui Terme, un avversario di altissimo livello:

“È una squadra molto forte, l’ha dimostrato in tutto il campionato. Presi singolarmente, i giocatori sono dei professionisti, tutti bravi. Conosco molto bene il palleggiatore, ci ho giocato insieme: sarà una sfida nella sfida. Sarà veramente dura, ma secondo me, giocando con la tranquillità che abbiamo noi, possiamo andare avanti”.

La carta in più?

Il nostro pubblico, che sorprende sempre e sta cavalcando questa favola sportiva in maniera eccezionale. Abbiamo il fattore campo: giocheremo due partite su tre al PalaCalafiore”.

Tra le note positive, l’ambientamento rapido del nuovo arrivato, il bulgaro Georgiev e il ritorno del libero titolare Saverio De Santis:

“Georgiev si sta integrando nel gruppo, procede molto bene. Inoltre, abbiamo ritrovato Saverio: il nostro libero titolare. Massimiliano Lopetrone ha fatto un grandissimo lavoro, quando ha dovuto giocare è stato bravissimo, riuscendo a sostituire Saverio in pieno che è rientrato elettrizzato: era contentissimo di ritornare in campo, e questo si è visto.”

Ora la Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a scrivere un altro capitolo di questa straordinaria stagione. Con la grinta, la squadra e il pubblico alle spalle, il sogno playoff è più vivo che mai.

La prossima sfida? Sarà dura, ma come dice Lazzaretto: “Noi ci crediamo, e questo è quello che conta.”