Domotek Volley Reggio Calabria, la determinazione di Presta: “Ci aspettano cinque finali”

La voce è rilassata, ma la determinazione è quella di chi sa di avere una responsabilità. Luca Presta, centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, si gode i tre punti conquistati a Campobasso, ma mira alla prossima, impegnativa sfida. Domenica alle 16, al PalaCalafiore, la squadra capolista affronterà la Viridex Sabaudia, in un match che profuma di rivincita dopo la sconfitta subita all’andata.

“Si ritorna da Campobasso con altri punti importantissimi – esordisce Presta –. Il testa a testa in classifica è continuo, e c’è chi sta spingendo forte alle spalle. Quella di domenica è stata una gara positiva, abbiamo portato a casa i tre punti, cosa non scontata. Dobbiamo guardare a noi e pensare al nostro cammino, perché ci aspettano veramente cinque finali”.

Un cammino che passa inevitabilmente dalla regia di Davide Saitta, il cui raffinato palleggio è stato recentemente elogiato anche dal direttore sportivo Pellegrino. “Con Saitta abbiamo una grande affinità, noi centrali ci troviamo molto bene con lui – conferma Presta –. Non sono io a dover dire chi è Saitta, lo conosciamo tutti. È un ruolo, quello del centrale, particolare. Forse non veniamo sempre messi nella giusta luce, tocchiamo parecchio palla a muro e facciamo un buon lavoro, ma a volte non è così visibile”.

C’è, nelle parole del centrale, una grande riconoscenza verso il palleggiatore, ma subito arriva una precisazione importante, a testimonianza di uno spogliatoio unito. “La riconoscenza l’abbiamo per lui, ma l’abbiamo per tutti. Per i ragazzi che giocano meno, che si impegnano sempre. La riconoscenza va a 360°, a tutti i 14 ragazzi e a tutto lo staff coordinato da Antonior Polimeni. Questo è il gruppo”.

E proprio l’unità del collettivo sarà fondamentale domenica contro una Viridex Sabaudia che ha già dimostrato di poter essere un osso duro. “C’è ovviamente una motivazione in più, tocca riscattare la gara di andata – ammette Presta –. Lì abbiamo disputato un incontro molto complicato, su un campo difficile. Sappiamo cosa andiamo ad affrontare, ma siamo consapevoli della nostra forza. Dobbiamo sfruttare questo”.