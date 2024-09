Domotek Volley Reggio Calabria, la carica del DG Martino: “Ripartiamo in A3 con grande entusiasmo”

A Reggio Calabria è “volley-mania”.

La Domotek Volley, dopo una cavalcata travolgente e la promozione ottenuta sul campo, ha voglia di competere, confrontarsi e farsi valere al piano di sopra, in Serie A3.



La società reggina disputerà le partite interne nello scenario, suggestivo e rinnovato, del PalaCalafiore.

L’impianto, oggetto di poderoso restyling, accoglierà le gesta di Capitan Laganà e compagni.

Gli amaranto di mister Polimeni esordiranno il 13 ottobre in casa dell’Avimecc Modica.

La “prima” casalinga, invece, è in programma il 20 ottobre contro Lagonegro: diretta sul canale YouTube “Legavolley”.

Queste le impressioni del Direttore Generale, Marco Tullio Martino. Da dove si riparte?

“Si riparte da un palazzetto rimesso a nuovo.

Siamo felici di poter giocare in un posto del genere, bello per giocare ed in cui sarà motivo di orgoglio ospitare le squadre avversarie”.

Il nuovo roster?

“Forte.

Siamo determinati e concentrati nel far bene e dare tante soddisfazioni, ancora una volta, alla piazza amaranto.

Non ci siamo mai nascosti.

Vogliamo rafforzare la realtà ed il fenomeno volley a Reggio Calabria grazie all’organizzazione societaria e, di conseguenza, grazie al nostro gruppo”.

Cosa si aspetta dalla città?

“Stiamo ricevendo tanti attestati di stima.

In tanti sono innamorati del “fenomeno volley” in amaranto.

La manifestazione al Castello Aragonese, insieme alla Reggina, ne è fulgido esempio.

Non è semplice: ogni passo va ponderato e calibrato per un giusto sviluppo.

Ci siamo, vogliamo crescere e la città è con noi”.

Il sogno?

“Disputare un grande playoff”.