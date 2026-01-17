Domotek Volley Reggio Calabria, Giglio fa il punto a poche ore dallo scontro al vertice

Francesco Giglio, volto storico dello staff tecnico della Domotek Volley Reggio Calabria, fa il punto. Una figura cardine, da sempre al fianco di mister Antonio Polimeni, presente “dal giorno zero”, come ama ricordare, e oggi vero termometro della crescita di una società in costante ascesa.

La Domotek vive una stagione di altissimo livello: seconda in classifica, con la conquista della semifinale di Coppa Italia “Del Monte”. “Direi che sta andando molto bene”, conferma Giglio, senza però nascondere l’obiettivo principale: “Adesso abbiamo questo scontro diretto molto importante contro Castellana, la prima in classifica. Cercheremo di portare la vittoria a casa come in ogni partita”.

Alla domanda se si aspettasse finora un tale percorso, la risposta è netta: “Sì, sinceramente sì. Siamo una squadra molto, molto forte”. Una sicurezza che non nasce dal caso, ma da un lavoro che parte dal basso.

“L’escalation è molto positiva – osserva – perché è una società molto seria e molto ambiziosa. I nuovi che arrivano, dirigenti e allenatori, si trovano benissimo e danno il loro contributo alla causa”. Un ambiente sano e proiettato al futuro, dove l’esperienza di chi c’è da sempre si fonde con l’entusiasmo dei nuovi arrivi.

Il cuore della chiacchierata batte però per la sfida di sabato contro la capolista BCC Castellana Grotte. “Sarà sicuramente una partita dura – avverte il mister – Loro giocano in casa e vorranno allungare su di noi. Però siamo pronti a scavalcarli”. C’è anche un conto in sospeso: “Faremo di tutto per riscattarci rispetto alla gara di andata, alla sconfitta in casa. Conquistando i tre punti, andremmo sopra di loro”. Una possibilità allettante che la squadra vuole cogliere a tutti i costi.

Appuntamento a questa sera alle 20, quindi, per uno scontro al vertice che promette fuochi d’artificio, con una Domotek carica e motivata a prendere la vetta.