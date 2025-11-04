Domotek Volley Reggio Calabria e Trans Fast Money insieme con un progetto pluriennale: una partnership che unisce valori, territorio e sport

La Domotek Volley Reggio Calabria rende nota una prestigiosa partnership con Trans Fast Money, società internazionale leader nel settore dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro, che diventa sponsor della società per la stagione sportiva 2025/2026, in cui gli amaranto rappresentano la massima espressione della pallavolo in Calabria. In occasione del match contro la BCC Tecbus Castellana si è seduto in panchina in qualità di “ospite”, il Country Manager per l’Italia, dottor Jorge Luis Mario Altamirano.

Trans Fast Money, con una storia che nasce in Spagna nel 2002 e una solida presenza in Europa, Africa, Asia e America, rappresenta un’eccellenza nel suo settore. Con oltre 1000 agenti, 150 istituti pagatori e più di 100.000 punti di ricezione in oltre 60 Paesi, la società si distingue a livello globale per serietà, trasparenza e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per garantire sicurezza e conformità. Con sedi operative a Madrid, Roma, Dakar, Santiago del Cile e San Paolo del Brasile, Trans Fast Money è oggi una realtà in forte espansione anche in Italia, grazie a un piano di sviluppo che sta consolidando una rete sempre più capillare sul territorio nazionale.

“La Domotek Volley – è scritto in una nota diffusa dal club – desidera esprimere un sentito ringraziamento al Country Manager per l’Italia, dottor Jorge Luis Mario Altamirano, e al Manager Italy e Responsabile Sviluppo, dottor Domenico Creazzo, per la fiducia, la disponibilità e la vicinanza dimostrate verso la squadra e l’intero territorio reggino. Il loro impegno testimonia una visione chiara e condivisa: sostenere lo sport come potente strumento di crescita, aggregazione e valore sociale”.

“Per noi della Domotek Volley – dichiara il deus ex machine della progettualità amaranto, Antonio Polimeni- avere al nostro fianco un partner di caratura internazionale come Trans Fast Money è motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione rappresenta molto più di una semplice partnership: è un legame autentico fondato su valori, passione e rispetto reciproco, che ci spinge a dare il massimo dentro e fuori dal campo. È la prova che quando si condividono intenti e visione, si possono costruire progetti di valore”

“A nome mio, dello società, dello staff tecnico e degli atleti – continua Polimeni – vogliamo ringraziare Trans Fast Money, il dottor Altamirano e il dottor Creazzo per aver creduto in noi, per aver scelto di sostenere lo sport e di investire con convinzione nel nostro territorio.”

Questa partnership segna un passo importante per la Domotek Volley, che coniuga l’eccellenza sportiva con l’affidabilità e la visione internazionale di Trans Fast Money, unendole in un unico obiettivo: crescere insieme, puntando in alto.