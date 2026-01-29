Domotek Volley Reggio Calabria, Ciaramita: “Miglioriamo a vista d’occhio”

Un mix di entusiasmo, determinazione e pragmatismo. È con questo spirito che Francesco Ciaramita, giovane centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, analizza il momento positivo della sua squadra. “Siamo molto felici, soprattutto dei risultati che stiamo ottenendo. Anche l’ultima partita contro l’Avimecc Modica che abbiamo fatto in casa ne è una prova”, esordisce con un sorriso.

Ma in un campionato che non perdona, il verbo è sempre “migliorare”. “Dobbiamo e possiamo migliorare in tutto – spiega Ciaramita – perché sempre ogni giorno miglioriamo a vista d’occhio e tutti diamo tutto e questo è l’importante.

Un gruppo compatto che ora si ritrova con un “bel fardello” sulle spalle: una posizione in classifica che impone responsabilità, la vetta. “Tocca provare a mantenerla”, ammette. Ma la filosofia è chiara: “Come diciamo con l’allenatore Antonio Polimeni, la classifica non la guardiamo mai. Sappiamo perfettamente che chiunque venga a giocare qua, viene a fare una partita della vita, vuole vincere e noi non saremo da meno”.

Lo sguardo si sposta già al prossimo impegno, contro una formazione ben conosciuta. “Campobasso l’abbiamo vista un paio di volte. Amichevole, Coppa e campionato”, dice Ciaramita. L’analisi è rispettosa: “È una squadra ben attrezzata con singoli importanti, Morelli, Valchinov. Sono giocatori che fanno la differenza in questa squadra e cercheremo di dare il massimo”.

Forse l’aspetto che più emoziona e carica la squadra è il rapporto con la città. Ciaramita conferma con orgoglio: “Siamo molto contenti anche come squadra, ne parlavamo giusto l’ultima partita. Notavamo proprio l’affluenza dei reggini. Siamo molto contenti”.