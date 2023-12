Domotek Volley Reggio Calabria Campione d’Inverno con due turni d’anticipo: il punto dopo 11 giornate

Affidato agli archivi anche l’undicesimo turno di Serie B, che, causa la pausa di un mese, porta tutti per mano al secondo weekend di gennaio, i primi verdetti di metà stagione rimbombano in tutto l’ambiente pallavolistico. Il 3-0, nono nelle nove gare giocate, ha sistemato sul capo della Domotek Volley Reggio Calabria l’alloro di Campione d’Inverno in anticipo di due match sull’atto conclusivo del girone d’andata. Lo ha fatto in grande stile, indossando il mantello riservato all’unica e sola squadra tra quelle iscritte ai nove gironi della competizione cadetta a non aver ceduto nemmeno un set agli avversari. Gli ultimi a cadere sotto i fendenti velenosi dei ragazzi di coach Polimeni sono stati gli atleti dell’Aquila Bronte che, rimasta a secco nelle ultime tre partite, è scesa di un paio di gradini, fino al quarto posto.

A scavalcarla con il colpo di reni di fine anno sono state Paomar Volley Siracusa, seconda a quattro punti dalla padrona Domotek Volley, e Ciclope Volley Bronte: gli aretusei hanno afferrato, con le unghie e con i denti, i tre set (a 0) a Bisignano; gli etnei, invece, sorpresi dalla Tonno Callipo nel primo parziale, non hanno poi concesso nulla ai calabresi imponendosi 3-1. Stop da calendario per Datterino Volley Letojanni e Raffaele Lamezia. Nella seconda metà della graduatoria, senza particolari difficoltà, la Re Borbone Palermo ha avuto la meglio (3-0) sulla Costa Dolci Papiro Catania, mentre per la Systemia Viagrande Catania è stato ampiamente utile ai fini della salvezza il viaggio in casa della Sicily F.lli Anastasi Messina dove ad attenderla c’erano i tre punti strappati, al termine di tre set discretamente combattuti, ma che hanno decretato la nona sconfitta in nove incontri per i peloritani. Ora fermi tutti per la lunga sosta che prevede il ritorno delle contendenti sul ring nel secondo weekend del primo mese 2024 (13-14 gennaio).