Domotek Volley Reggio Calabria alle semifinali di Coppa Italia di Serie A3 “Dal Monte”, Laganà: “Scritta un’altra pagina importante”

La Domotek Volley Reggio Calabria si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia di Serie A3 “Dal Monte” e lo ha fatto con un’anima corale e l’orgoglio di scrivere un altro capitolo importante nel proprio percorso. Il Capitano Domenico Laganà ripercorre con noi le emozioni della serata di sabato.

“Dovevamo vincere, non era scontato, ma dovevamo vincere, senza se e senza ma.

E’ stata una partita non perfetta, ma di carattere. Non abbiamo espresso la miglior pallavolo, però abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister Polimeni: aiutarci l’uno con l’altro nei momenti di difficoltà. E questo si è visto, l’abbiamo fatto molto bene, secondo me”.

Questa vittoria ha un sapore particolare. Per la squadra, per la città. “Si scrive un’altra pagina importante che va a migliorare il nostro percorso. E poi, vedere in campo tutti i ragazzi: Motta, l’ultimo arrivato, che gioca nel mio ruolo. Parrini, Thomas Spinello, tutti alla grande. È una bella soddisfazione soprattutto per loro, perché comunque i sacrifici vengono ripagati con questi ingressi. È stato fondamentale Simone Rigirozzo, un classe 2006, eletto anche come migliore in campo. E quindi, il bello di questo gruppo è che siamo 14 giocatori tutti pronti ad entrare e fare qualcosa in più per la squadra”.

Quanto sei orgoglioso di guidare questa squadra? “Tantissimo. Sono orgoglioso perché Reggio Calabria è tra le prime quattro in Italia della Serie A3. E già questo mi riempie d’orgoglio, perché per Reggio è un altro traguardo raggiunto. Speriamo di non accontentarci”.