Domotek Volley Reggio Calabria 29 e 30 marzo a Campobasso per le Final Four della Coppa Italia di Serie B

Il 29 ed il 30 marzo le Final Four della Coppa Italia di Serie B di volley avranno luogo a Campobasso. L’assegnazione dell’organizzazione del torneo alla Spike Devils, la locale società attualmente al vertice del girone G, è stata adottata e comunicata ufficialmente dalla Federazione Italiana Pallavolo. I molisani, nella preparazione e nell’allestimento dell’importante manifestazione che attribuirà il primo prestigioso trofeo stagionale, saranno supportati dal Comitato Regionale FIPAV. Dodici le squadre partecipanti: il meglio nazionale della Serie B maschile, della B1 e della B2 femminile.

La Domotek Volley Reggio Calabria, come le altre tre contendenti (Scanzorosciate Pallavolo Bergamo, Toscana Garden Arno, e Energytime Spike Devils Campobasso) scenderà in campo nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, data delle due semifinali, la prima fissata alle 17 e la seconda alle 19. Alle 19:30 di sabato 30 marzo avrà, invece, inizio, al PalaUnimol la finale al termine della quale uno dei quattro team qualificatisi alla prestigiosa kermesse alzerà l’ambita Coppa. Alle 11 del 28 febbraio, mercoledì, il canale YouTube della FIPAV trasmetterà in diretta la cerimonia del destino: quella che riguarda gli accoppiamenti in semifinale. Sullo stesso canale sarà possibile assistere live allo svolgimento delle partite.