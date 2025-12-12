Domotek Volley, Polimeni: “Gioia del Colle è fuori categoria, ma noi abbiamo un’arma in più: il nostro pubblico”

L’atmosfera è già da big match al PalaCalafiore. In vista dello scontro di domenica alle 18 contro la Joy Volley Gioia del Colle, il mister della Domotek Volley, Antonio Polimeni, pur non nascondendo l’importanza dell’appuntamento, coltiva la serena consapevolezza dei valori della propria squadra e, soprattutto, del tifo che l’accompagna.

«È un big match per valori, contenuti, giocatori in campo. Sicuramente incontriamo un avversario di caratura importante», esordisce Polimeni. «Un avversario che, in termini di risultati, al momento forse non ha rispettato le aspettative, ma che ha nei valori effettivi, a mio avviso, dei fuori categoria».

Lo stato della squadra? «I miei stanno bene, la vittoria di Terni aiuta anche il morale. Veniamo da due vittorie importanti e questo naturalmente ci ha portato ancora più entusiasmo. Devo dire che anche nell’affrontare le settimane seguenti alle sconfitte, l’entusiasmo non è mai mancato. Per noi il lavoro uccide ogni forma di rilassamento, ma anche ogni stress negativo».

Una delle prove più significative è stata il recente 1-3 in casa di Terni. «Giocare fuori casa su un campo difficile, con tanta gente, sapevamo sarebbe stata dura. Hanno fatto un set perfetto, ma noi siamo usciti con due set strepitosi, probabilmente i migliori dell’annata. È stata una grande riscossa».

A colpire il mister, più del risultato, è stato il calore del pubblico reggino sul campo avverso. «È straordinario, bellissimo. Abbiamo creato un’identità, dentro e lontano da casa nostra: c’è gente che ci segue dappertutto, che fa sacrifici enormi per esserci, che parte da Reggio e continua a farlo in maniera massiccia. Questo, forse, al di là delle presenze in casa, ci riempie ancora più d’orgoglio. Essere seguiti così in trasferta è incredibile».

Quando è uscito il calendario, racconta Polimeni, «la prima data che un po’ tutti noi siamo andati a guardare era Domotek-Gioia del Colle. E c’è un perché».

Serve un appello al pubblico? «È vano – sorride il coach – perché Reggio risponderà alla grande come sempre ha fatto, in maniera ancora più esaustiva. La gente si è già attrezzata, la prevendita è numerosa. Quando hai un pubblico così, che non ha bisogno di un video per essere presente, ti dà una carica ulteriore».

La Domotek è ormai un fenomeno sociale sportivo. «Essere riconosciuti significa che c’è una presenza costante, anche sui social, e i numeri ci danno ragione. Siamo nati da 3 anni: dalle 87 persone della prima partita in Serie B, siamo passati a oltre 4000 ai play-off dello scorso anno e ad oggi dove ci troviamo sulla soglia dei 3000. Siamo felici e speriamo di crescere ancora».

Polimeni chiude con una valutazione tecnica su Gioia del Colle. «Sicuramente una squadra che con l’ultimo acquisto, Sabbi, di caratura importante – un giocatore che farebbe la differenza anche in A2 – si è ulteriormente rafforzata. Hanno altri effettivi di valore riconosciuto in campionati superiori. Sette, ad esempio, l’anno scorso, ha vinto un campionato di A2».

Ma il campionato, avverte, è imprevedibile. «I risultati parlano chiaro: Modica batte Sabaudia 3-1 e poi perde 3-0 a Gioia; Terni prende un punto a Gioia e poi perde 3-1 con noi in casa. Quest’anno si può vincere e perdere con chiunque. Uno o due giocatori in meno possono ribaltare gli equilibri. Per questo non si può mai abbassare la guardia, dalla prima all’ultima partita».

Domenica, alle 18, il PalaCalafiore sarà il teatro di uno scontro che va oltre la classifica. Con una squadra pronta a lottare e un pubblico, come sempre, pronto a fare la differenza.