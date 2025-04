Domotek Volley: l’inizio di un’epopea

Ci sono stagioni che non si leggono solo nei numeri, nei parziali o nei tabellini. Ci sono stagioni che si raccontano nel battito del cuore di una città, nell’urlo strozzato di un palazzetto gremito, nel sudore silenzioso di chi, lontano dai riflettori, costruisce ogni giorno un sogno condiviso.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha appena concluso il suo primo campionato in Serie A3. Lo ha fatto tra gli applausi scroscianti, nonostante la sconfitta in gara 3 della semifinale playoff contro la coriacea CTE Negrini Acqui Terme. Lo ha fatto a testa altissima, davanti a un pubblico imponente, in una cornice che sa già di storia.

Ma non chiamatelo miracolo.

I miracoli si sottraggono alla fatica, svuotano del loro peso le scelte, cancellano la lotta. Qui, invece, c’è stata solo dedizione, passione, competenza e cuore. Un’opera collettiva, lucida e infuocata, in cui ogni ingranaggio ha girato con forza, ogni tessera ha trovato il suo posto nel mosaico.

A tenere saldo il timone in questo viaggio, la visione ferma e poetica di Antonio Polimeni: fondatore, allenatore, e molto di più. È stato architetto di anime, coltivatore di spiriti agonistici, traghettatore di una squadra verso un’identità profonda. Non solo guida tecnica, ma coscienza viva di un progetto che ha saputo unire rigore e sentimento, strategia e appartenenza. Polimeni è l’anima pensante di un sistema che ha sempre guardato oltre la contingenza del risultato. È il custode di un’idea di sport che si fa cultura, territorio, destino condiviso. Ogni allenamento con lui è stato un atto di costruzione umana, un rito collettivo in cui il sudore si è fatto linguaggio e la disciplina forma di rispetto.

Accanto a lui, invisibili agli occhi ma presenti in ogni gesto della squadra, gli uomini dello staff tecnico. Professionisti silenziosi e determinanti, custodi della fatica quotidiana, interpreti sensibili delle fragilità e delle potenzialità dei giocatori. Hanno condiviso tensioni, acceso motivazioni, cucito fiducia nei momenti in cui il margine era sottile e il silenzio più assordante.

Senza il loro sguardo attento e il loro impegno costante, il corpo collettivo della Domotek non avrebbe retto le sfide, né risposto con tale forza agli urti del campionato.

In questo viaggio, sono stati il respiro regolare dietro il battito impetuoso della squadra.

Accanto a lui, instancabile, febbrile nella dedizione, Marco Tullio Martino, direttore generale. Ha messo il corpo e la mente, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Visionario nel senso più concreto del termine: capace di vedere possibilità dove altri vedrebbero ostacoli. Ha cucito relazioni, tessuto fiducia, costruito ponti tra la squadra e la città, tra il sogno e la sua realizzazione. Senza di lui, questo viaggio non avrebbe mai avuto una vela. Battito costante dietro ogni decisione, il pensiero strategico che ha saputo combinare passione e metodo. Ha abitato ogni piega della stagione con una presenza totale: davanti a un problema da risolvere o accanto a un giocatore da sostenere.

È stato sponda, motore, scudo. Un direttore generale che ha saputo essere anche fratello maggiore, compagno di battaglia, prima ancora che dirigente. In lui, la Domotek ha trovato un uomo capace di trasformare ogni difficoltà in occasione e ogni vittoria in nuova partenza.

Nel suo sguardo, Reggio Calabria ha potuto specchiarsi e riconoscersi: fiera, tenace, indomita.

E poi la competenza cristallina, raffinata, del direttore sportivo Cesare Pellegrino: un uomo che conosce la pallavolo come si conosce una lingua madre. Scelte coraggiose, visioni tecniche lungimiranti, una sensibilità che ha permesso alla squadra di essere sempre completa, armonica, mai casuale. Perché un gruppo, per essere tale, ha bisogno di equilibrio, di alchimie invisibili, di fili sottili che tengano insieme i talenti e le personalità. Pellegrino ha saputo intuire prima ancora di vedere. Ha messo a disposizione della Domotek un’intelligenza umana rara, capace di cogliere sfumature, di alimentare coesione.

Il suo è stato un lavoro certosino. Come le radici di un albero: in assenza di esse nulla potrebbe sostenersi.

Sul campo, il cuore che batte ha un nome e un volto: quello di Capitan Laganà. Non solo reggino di nascita, ma di spirito, d’appartenenza, di sangue. In lui, ogni punto conquistato è parso un atto d’amore per la sua città, ogni palla difesa un giuramento silenzioso. È stato guida e colonna, simbolo e voce, sempre decisivo, come solo i campioni veri sanno esserlo.

Accanto a lui, a completare la sinfonia del coraggio, Lazzaretto: l’altra bocca da fuoco, il fuoco che accende, la fiamma che trascina. Non ha mai tradito le aspettative, rispondendo alla chiamata con la puntualità feroce di chi sa che ogni attimo può essere quello decisivo. Dove serviva mordere, lui ha morso. Dove serviva alzare la voce, lui ha gridato con i colpi.

Eppure, ogni fuoco ha bisogno di una mente lucida a governarne l’intensità. Esposito, con la sua regia fine e intelligente, è stato il direttore d’orchestra. Ha saputo valorizzare ogni compagno con mani delicate e intuizioni luminose, prima che la sfortuna – amara e ingiusta – lo fermasse nel momento più alto. Ma persino lì, nell’infortunio, ha saputo farsi presenza.

A dare sostanza e continuità a questo meccanismo perfetto, Picardo: atleta forgiato in anni di lotta nei campi della Serie B, arrivato in A3 da protagonista silenzioso. Il suo rendimento è stato garanzia, la sua affidabilità un tesoro che ha brillato in ogni scambio.

E dove c’era da rincorrere l’impossibile, a volare era De Santis, il leone che ha saputo azzannare ogni pallone. I suoi salti sembravano sfidare la gravità, ma erano, in fondo, risposte istintive all’urgenza di onorare la maglia, come se fosse la sua terra stessa a chiedergli di restare sospeso in aria un secondo in più.

Dalla forza aerea al braciere dell’anima, Soncini, con la sua garra sudamericana: cuore pulsante, presenza rassicurante, scudo e spinta. La sua spinta emotiva ha contaminato il gruppo, trasformandosi in sicurezza condivisa, in fiducia incrollabile.

Accanto a lui, Stufano, interprete di una crescita graduale ma solida, che si è fatta garanzia per i compagni, punto fermo per chi sapeva dove cercare un riferimento. E Pugliatti, altro figlio di Reggio, che in cima al culmine del torneo ha vissuto il privilegio – e il peso – di difendere al meglio i colori della propria città. In lui, la responsabilità si è fatta energia.

Murabito, promessa che ha cominciato a mantenersi, atleta in pieno sviluppo, testimone di un futuro che comincia già a lasciare tracce nel presente. Zappoli, con la sua esperienza, ha saputo dare equilibrio e concretezza, riempiendo di sapienza la stiva della nave amaranto.

E quando il tempo ha chiesto coraggio, Lopetrone si è fatto trovare pronto. Chiamato nei momenti più delicati, ha risposto con maturità e spirito, dimostrando che il valore si misura anche nella capacità di essere lesti di mente e saldi di tempra quando meno lo si aspetta.

Tra sorrisi e dedizione, Kevin Lamp ha portato la gioia di sentirsi parte di qualcosa di grande, mentre Galipò e Giuliani, colmi di serietà e desiderio, hanno alimentato ogni giorno lo spirito di squadra, tenendo sempre alta l’asticella dell’impegno. E infine, Boris Georgiev, arrivato per ultimo, ma già dentro, con quella fame pura di chi sa di avere ancora tutto da imparare e tanto da offrire.

Questa Domotek Volley ha fatto innamorare Reggio Calabria. Ha risvegliato una città, riportandola ad alzare lo sguardo, a stringersi attorno a un simbolo, a riconoscersi in una squadra. E il bello, come in ogni grande romanzo, è che questa non è la fine. È solo il prologo.

Perché ciò che è accaduto in questa stagione ha il sapore delle fondamenta. E chi ha avuto il privilegio di viverla sa che le gesta più luminose devono ancora arrivare.

Le pagine più ardite sono ancora da scrivere.

Con la stessa penna.

Con lo stesso cuore.

Con Reggio Calabria nel petto e la rete davanti, come confine da superare, ancora e ancora.