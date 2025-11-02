Domotek Volley, l’entusiasmo cresce. Martino: “Squadra e società più forti”

A poche ore dall’esordio in campionato, l’atmosfera intorno alla Domotek Volley Reggio Calabria è carica di attesa e fiducia.

A parlare è il direttore generale Marco Tullio Martino, ai microfoni di Michele Favano sul network Citynow.it, che commenta con soddisfazione il clima frizzante che si è creato in città. “Siamo molto contenti di aver creato questo entusiasmo – esordisce – che è già motivo di orgoglio, frutto del lavoro di questi due anni. Con l’entusiasmo, però, crescono anche le responsabilità”.

Martino sottolinea la capacità del club di attrarre un pubblico variegato: “Dalle famiglie ai giovani, fino a chi si avvicina per curiosità. Siamo gli ultimi arrivati in una città con una storia sportiva importante, ma stiamo dando una mano per far riscoprire la pallavolo. La scintilla era lì, aspettava solo di essere accesa”.

Un grande merito, spiega, va anche alle vittorie delle Nazionali italiane, maschile e femminile: “Essere Campioni del mondo è un biglietto da visita formidabile, soprattutto per avvicinare i più piccoli”.

Sul primo impegno casalingo contro la Bcc Tecbus Castellana Grotte, l’euforia è alle stelle: “Non ci sono più solo curiosi, ma veri tifosi. Riceviamo lettere dai bambini per la squadra: contorni molto gradevoli e importanti”. Martino riconosce però la complessità del campionato: “Ogni squadra è allestita per far bene, dal Napoli a Gioia del Colle. Sarà un torneo molto competitivo”.

Infine, l’analisi della squadra e degli obiettivi. “Antonio Polimeni, il nostro mister, è un maestro nel creare gruppo. Quest’anno la squadra è più matura, con giocatori che hanno giocato in Superlega ed ex Nazionali. L’obiettivo minimo sono i play-off, ma noi puntiamo a crescere come società: dalla Serie C femminile a marchio Puliservice passando per la Dhelios in C maschile senza dimenticare il settore giovanile, triplicato rispetto allo scorso anno. Vogliamo strutturare un progetto solido, perché è da lì che nascono i veri successi”.

Dopo la bella affermazione di Tricase, all’esordio in casa della neopromossa Green Volley Galatone, gli amaranto, sfidano la Bcc Tecbus Castellana Grosse alle 18 di domenica 2 novembre al PalaCalafiore.