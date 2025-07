Domotek Volley: Lazzaretto in amaranto anche la prossima stagione

La Domotek Volley Reggio Calabria ufficializza la riconferma di Enrico Lazzaretto, atleta di spicco che vestirà anche nella prossima stagione la canotta numero 23.

Con i suoi 30 anni e un’altezza di 1,98 metri, Lazzaretto rappresenta un perfetto equilibrio tra esperienza e freschezza atletica, qualità che lo rendono un elemento fondamentale per la squadra.

La sua carriera, ricca di esperienze in Superlega, A2 e A3, ha contribuito a formare un giocatore completo, tatticamente intelligente e sempre determinato. La scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore, diventando un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

La Domotek Volley potrà, quindi, continuare a contare su un atleta del suo calibro, convinta che la sua presenza sarà cruciale per affrontare con successo le sfide della nuova stagione. L’obiettivo è migliorare ulteriormente e regalare altre grandi emozioni ai tifosi amaranto.

Hai detto che migliorarsi è un obiettivo continuo. Dopo una stagione eccezionale, come si fa a fare ancora meglio? ”Migliorarsi – -ha dichiarato Lazzaretto – è un obiettivo che hanno tutti. Sarà difficile ripetere la stessa stagione dell’anno scorso, ma se diamo il 100%, non possiamo rimproverarci nulla. Poi, se si vince bene, se si perde bisogna dare merito agli avversari. L’importante è lasciare tutto in campo”.

Uno dei motivi per cui hai rinnovato è la voglia di vedere il palazzetto pieno: ”Sì, sono curioso di viverlo. Deve essere uno spettacolo, sia per noi che per il pubblico. Riempirlo è un obiettivo personale, ma anche di squadra. Reggio Calabria ha dimostrato di amare la pallavolo e vogliamo restituire questa passione”.

E oltre al pubblico, quali sono le altre ragioni che ti hanno spinto a restare? ”La città mi è piaciuta molto, la società è organizzata bene e mi sono trovato benissimo. L’idea di provare a fare meglio mi ha convinto a rimanere”.

Cosa pensi dei nuovi arrivi? ”Ho visto qualche nome e la squadra mi sembra competitiva.”

Parliamo di Saitta e Innocenzi: che impressione hai? ”Saitta è un giocatore fortissimo, con tanta esperienza. Di Innocenzi mi hanno parlato molto bene, sembra un bravo ragazzo. Sono sicuro che daranno un grande contributo”.

Enrico Lazzaretto si conferma non solo un atleta fondamentale per la Domotek, ma anche un personaggio carismatico, pronto a lottare per nuovi traguardi. La stagione si annuncia ricca di emozioni, con un obiettivo chiaro: migliorarsi e regalare spettacolo.