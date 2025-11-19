Domotek Volley in stato di grazia, il ds Pellegrino: “Ragazzi sempre concentrati”

“Era la risposta che un po’ tutti si aspettavano”. Cesare Pellegrino, direttore sportivo della Domotek Volley, non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria contro l’EnergyTime Campobasso. Una vittoria che arriva dopo un percorso di crescita e che conferma il buon momento della squadra.



“Una partita fantastica la nostra. Sapevamo del valore di Campobasso che veniva da un percorso netto fino adesso e siamo stati concentrati dall’inizio alla fine”. Un momento di difficoltà c’è stato, ma la squadra ha saputo reagire: “Nel secondo set siamo partiti un po’ a singhiozzo, abbiamo rischiato anche di perderlo, siamo stati bravi ai vantaggi a vincere perché poteva cambiare qualcosa alla partita”.

La vittoria per 3-0 è arrivata dopo il successo a Modica e conferma lo stato di grazia dei ragazzi amaranto di Antonio Polimeni: “Dopo la partita bellissima a Modica si sono riconfermati domenica in uno stato di forma, in uno stato anche di molta responsabilità perché sono sempre concentrati, sono sempre sul pezzo. Quindi stiamo andando avanti bene e non guardiamo la classifica più di tanto, però è il secondo 3-0 che otteniamo e quindi va benissimo così”.

Un capitolo a parte merita il tifo del PalaCalafiore. “Il pubblico, al solito, sta rispondendo alla grande – commenta Pellegrino – Reggio Calabria, il nostro palazzetto, il nostro “tesoretto” e ci sospinge sicuramente nei momenti di difficoltà. Sappiamo tutti quanto ci può dare il pubblico, ma siamo coscienti anche della nostra forza e stiamo rispondendo bene”.

La Domotek guarda al futuro anche con il suo settore femminile, che sta disputando un campionato impeccabile. “Sì, la nostra squadra femminile a marchio Puliservice, sempre facente parte del network Sportspecialist, fino adesso ha inanellato in Serie C un filotto di successi e siamo contenti anche di quello che stanno dando le ragazze. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo anche nel femminile”.

Due tragitti, maschile e femminile, che si influenzano a vicenda: “Sono simili. Loro stanno cercando anche di vedere il sistema di gioco della maschile, anche il comportamento durante gli allenamenti. Però quello delle ragazze è un cammino a sé, però il cammino della Domotek è da stimolo anche per loro”.

Grande soddisfazione anche per l’esordio in A3 del giovane Simone Rigirozzo, classe 2006, uno dei giocatori più alti e giovani del campionato. “Non era facile. No, assolutamente no – ammette Pellegrino – È un ragazzo che si allena sempre, che dall’inizio dell’anno è migliorato tantissimo. È stato proposto oggi, complice l’assenza per infortunio di Innocenzi, ed ha convinto.

Ha risposto benissimo. Si allena bene, io lo seguo sempre durante la settimana, bisogna incoraggiare questi ragazzi e siamo contenti, siamo contenti di lui e siamo contenti di quello che ci sta dando”.