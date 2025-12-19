Domotek Volley, impegno in campo e sul territorio: la squadra si prepara per la trasferta a Lecce e brilla all’Open Day del “Galluppi”

Mentre gli occhi sono puntati sulla trasferta salentina di domenica 21 dicembre, in programma alle 18 contro l’Aurispa Links per la Vita Lecce, la Domotek Volley Reggio Calabria conferma il suo radicato legame con il territorio e le giovani generazioni.



Il 18 dicembre, in pieno clima natalizio, infatti, i ragazzi del coach Polimeni sono stati protagonisti di un partecipato evento scolastico: l’Open Day “La Notte delle Stelle” organizzato dall’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi Bevacqua Alvaro Scopelliti”. Un pomeriggio ricco di stimoli, svoltosi nel plesso Scopelliti (ex Larizza), sede della Scuola Secondaria di primo grado Bevacqua, durante il quale le famiglie e i futuri studenti hanno potuto scoprire da vicino l’offerta formativa della scuola.

Tra aule multimediali dedicate alle discipline STEM e a quelle umanistiche, laboratori d’informatica, arte e scienze, e numerosi stand espositivi che spaziavano dalla lingua inglese al mondo dello sport, la presenza della Domotek ha aggiunto un tassello importante di condivisione. A rappresentare la società amaranto erano il Direttore Generale, l’avvocato Marco Tullio Martino, il tecnico Francesco Giglio e una delegazione di giovani atleti: l’opposto Tommaso Motta,ultimo arrivato in casa amaranto, il centrale Francesco Ciaramita e il palleggiatore Thomas Spinello, tutti atleti facenti parte del roster della Serie A3.

La loro presenza non è stata una semplice comparsa, ma il segno tangibile di un “bel partenariato che continua con efficacia ed entusiasmo”. Un legame testimoniato anche dall’entusiastico tifo che, nella scorsa uscita casalinga contro Gioia del Colle, ha visto gli studenti dell’istituto sugli spalti a sostenere la Domotek.

Un ringraziamento speciale, dalla Domotek Volley, va alla Dirigente Scolastica, professoressa Adriana Labate ed al professor Simone Polito per l’ospitalità e per la continua collaborazione, che unisce i valori dello sport a quelli dell’educazione e della comunità.