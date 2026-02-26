Domotek Volley, il Direttore Marketing Romeo: “Sport e territorio, un legame vincente. I nostri sponsor prima tifosi, poi partner”

La Domotek Volley Reggio Calabria non vince solo sul taraflex, ma anche fuori dal campo. A tracciare il bilancio di una stagione entusiasmante a 360 gradi è Gianluca Romeo. Il Direttore Marketing del club racconta le iniziative che stanno legando sempre di più la squadra al tessuto cittadino e il successo di un modello che trasforma gli sponsor in veri e propri tifosi.



La Domotek, e più in generale la macchina organizzativa amaranto, continua a imperversare con successo sull’intera città. Ma come sta procedendo questa intensa attività? Romeo non ha dubbi: «Bene, sinceramente siamo contenti sia della stagione sportiva sia di quella a livello marketing che abbiamo sviluppato quest’anno».

Un connubio, quello tra sport e business, che la Domotek sta interpretando in modo innovativo. L’ultima iniziativa in ordine di tempo, presso il partner Officina Gastronomica, ne è la prova concreta: «Questa è una delle iniziative a cui fa piacere partecipare – spiega Romeo – perché la nostra idea di collaborazione con gli sponsor è quella di essere presenti non solo al palazzetto, ma anche all’interno delle attività. Portiamo i ragazzi a visitare gli sponsor, a fare attività insieme a loro, abbinando la nostra immagine a quella del partner».

Un rapporto che non si esaurisce nei canonici spazi pubblicitari, ma che vive il suo momento più emozionante durante le partite. Il direttore marketing è entusiasta di come il pubblico stia rispondendo agli sforzi della società per rendere ogni gara un piccolo evento. «L’idea era quella di coinvolgere il più possibile il pubblico oltre che le attività partner. Stiamo facendo più di quello che volevamo per incrementare l’afflusso delle persone al palazzetto», sottolinea Romeo.

E il segreto, forse, sta nell’aver reso il palazzetto un luogo appetibile non solo per gli sportivi, ma per le famiglie e, soprattutto, per chi sostiene la squadra: «Vogliamo rendere felici gli sponsor di quello che significa essere al palazzetto. Non solo per la pubblicità, ma anche come tifosi. Alla fine ci siamo riusciti: abbiamo visto che si sono appassionati quasi tutti. Anche gli sponsor nuovi arrivati quest’anno sono diventati prima tifosi e poi sponsor».

Il fiore all’occhiello di questa strategia è lo “Sponsor Day”, un’iniziativa che la pallavolo rende unica. «La pallavolo permette di far vivere la panchina allo Sponsor seduto accanto ai nostri ragazzi, all’allenatore, come se fossero parte dello staff. E’ fantastico».

Se il marketing vola, la squadra non è da meno. La Domotek sta disputando un campionato da protagonista e la corsa verso i playoff si fa sempre più avvincente: «È tutto molto avvincente. Siamo pronti a vivere un finale tra Coppa e campionato veramente incredibile. Ci aspettavamo qualcosa del genere dai ragazzi, che ci stanno dando grosse soddisfazioni. Sia in campionato che in Coppa siamo lì pronti a giocarcela. Speriamo fra due giornate di essere sempre primi e pronti a lottare per i play-off».