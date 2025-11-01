Domotek Volley: domenica alle 18 è il momento dell’esordio casalingo

In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A3 Credem, la Domotek Volley Reggio Calabria è impegnata nella prima gara interna della stagione.



Grandissimi preparativi in atto al PalaCalafiore, che promette di divenire qualcosa di “mai visto prima”, tra intrattenimento, iniziative, show ed ovviamente tanto volley.

Dopo la bella affermazione di Tricase, in casa della neopromossa Green Volley Galatone, gli amaranto di mister Polimeni sfidano, alle 18 di domenica 2 novembre, la Bcc Tecbus Castellana Grotte.



La compagine pugliese, forte e preparata, è reduce dalla bella vittoria contro l’Aurispa Libellula Lecce.

Il veterano, classe 1994, Casaro è il condottiero, Iervolino e soci formano tutt’altro che un team arrendevole.

Cappadona in regia, Chiapello e Iervolino schiacciatori, Orlando Boscardini e Pasquali centrali e Guadagnini libero, con Brucini carico per fare bene dalla panchina.

La Domotek ha lavorato sodo: capitan Laganà e soci non vogliono deludere davanti al pubblico amico.

Tantissime alternative per lo staff tecnico amaranto.

Il taraflex del palasport reggino è illuminato per ospitare nuovamente le gesta di Capitan Domenico Laganà, degli schiacciatori Zappoli e Lazzaretto e dei liberi De Santis e Lopetrone.

Prima al PalaCalafiore, invece, per il palleggiatore Davide Saitta, atleta di esperienza e con un passato in maglia azzurra, insieme ai centrali Innocenzi e Presta, provenienti dal “piano di sopra”. Completano la rosa i giovani Mancinelli, Spinello, Ciaramita, Rigirozzo e Parrini, a cui si aggiunge il potente opposto Stabrawa, lieto ritorno in Calabria. Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano Giovanni Giorgianni di Roccalumera e Christian Palumbo di Rende.