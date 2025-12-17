Domotek Volley, De Santis racconta sentimenti e speranze di una squadra che non smette mai di crederci

Avvolta in una atmosfera da playoff la Domotek Volley Reggio Calabria si è imposta contro una delle squadre più rinomate del girone, la Joy Volley Gioia del Colle. Dopo il successo, Saverio De Santis racconta sentimenti e speranze di una squadra che non ha mai smesso di crederci.

“Sapevamo di giocare contro la squadra che forse dispone del roster più competitivo del girone. Non era facile assolutamente”, ammette il libero originario di Palmi. “È stata una partita dura contro una grande squadra con individualità molto importanti, giocatori di una caratura di altre categorie: Sabbi, Paris, ma anche Mariano, negli anni scorsi sono stati giocatori importanti in A2. Al centro sono forti e di spessore è anche il libero. Siamo stati bravi noi a giocare di squadra, chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. Faccio i complimenti a Mancinelli, che ha sostituito alla grande Zappoli nel momento cruciale. È stata una vittoria di gruppo”.

La chiave, secondo il libero, è stata l’unione e la crescita costante. “Serviva una grande prestazione di squadra per vincere contro una squadra di questo livello. Anche i centrali Presta e Innocenzi stanno crescendo ma sono giocatori che non scopriamo certamente oggi.

Fino ad oggi, abbiamo fatto punti contro tutte. Questo perché durante la settimana diamo veramente tutto, ci alleniamo al 100% ogni giorno. Chi semina raccoglie, e noi fino ad oggi abbiamo raccolto”.

Uno dei duelli più affascinanti è stato quello con l’opposto di Gioia del Colle, Giulio Sabbi. “Avere Sabbi davanti è solo un motivo di orgoglio e grande motivazione per me – confessa De Santis –. Quando l’ho visto ho detto: ‘Oggi devo fare almeno due difese, per orgoglio mio personale’. Forse ne ho fatte di più, non ricordo… ma è andata bene, speriamo che sia sempre così”.

Un capitolo a parte merita l’ambiente al PalaCalafiore. “C’era un’aria veramente da big match – racconta –. Queste partite sono belle da giocare, piene di tensioni, di adrenalina che spingono a dare di più. Siamo contenti del nostro pubblico che nei momenti importanti ci ha dato quella spinta in più”.

La Domotek, con questa prestazione, lancia un segnale chiaro al girone: è una squadra compatta, che lavora, che non molla mai. E che, seminando impegno quotidiano, sta iniziando a raccogliere frutti importanti.