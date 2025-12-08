Domotek Volley corsara a Terni: 1-3

Una Domotek cinica sfata il tabù trasferta violando il campo della neopromossa Academy Volley Terni.



Trascinati da un favoloso Saitta al palleggio e dalle giocate offensive di Lazzaretto e Laganà, è tutto il gruppo che funziona, sostenuto da più di 80 tifosi in trasferta, tutti colorati d’amaranto.



La cronaca:



Vantaggio umbro 8-5 che trova l’allungo sul 16-11. Biasotto in grande spolvero. La rimonta amaranto arriva a metà set: 16-15. Con Laganà al servizio arriva il pari. Ottimo, in questo frangente, il contributo di Andrea Innocenzi, finalmente di nuovo in campo. Lazzaretto firma i 100 punti nella stagione in corso. Terni, però, sorpassa e Caporossi sigla il 21-17. La Domotek combatte fino al 23-21. Il muro vincente è umbro: termina 25-21.

Parte forte la Domotek nel secondo set. 2-6 iniziale. Zappoli e Laganà martellano: 4-9. Un grande recupero di De Santis, per decollo di Zappoli che vale il 5-12. Parziale sempre ad alto ritmo per i ragazzi di mister Polimeni che alternano giocate al centro molto efficaci con Presta e folate offensive spettacolari di Laganà. Zappoli mette a segno l’ace del 23-12. Lazzaretto con una pipe per il 24-13 ed il servizio out dei locali regala ila frazione (14-25) a Reggio Calabria.

Equilibrio iniziale nel terzo set; pregevole la giocata di Laganà per il 2-3. Una ottima partenza nel set per la Domotek: 3-7 sulle ali dei punti di Enrico Lazzaretto. 7-12 in progress con gli amaranto che sgasano: bellissima l’alzata di Saitta per Lazzaretto. Il muro di Presta dà il 7-3. Ancora Presta con il muro del 12-22. Laganà si prende il set point e Presta, ancora lui, mette in cassaforte il set 14-25.

Nella quarta frazione colpo su colpo fino al 14 pari. Reggio si stacca sul +2 (16 a 18) grazie a Capitan Laganà. La Academy Volley Terni recupera: si arriva così al rush finale tra tensione ed errori reciproci. Gli umbri chiudono la diagonale del 22 pari. Il solito Laganà reagisce da campione con una contro-diagonale: 23-22. Mancinelli e Parrini a dar manforte sul finale. Il gioco di squadra reggino induce all’errore i rosso verdi che regalano alla Domotek la possibilità di giocare 2 match point. Terni arriva a quota 23 con un errore in battuta amaranto, ma Lazzaretto, con sangue freddo e tecnica, sigilla il punto della vittoria per il tripudio corsaro amaranto.

Team Volley Academy Terni-Domotek Volley 1-3

(25-21,14-25,14-25,23-25)

Terni: Troiani, Trappetti, Broccatelli, Giacomini, Picardo, Martinez 11, Biasotto 0, Dalaczi 8, Caporossi 6, Hristov 16, Bontempo, Catinelli, Guglielminetti 4.

Domotek: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 12, Presta 11, Lopetrone, Saitta 3, Innocenti 9, Motta, Ciaramita, Laganà 18, Lazzaretto 21, Rigirozzo, Parrini

Arbitri Gianclaudio Bosica e Claudio Lanza