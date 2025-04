Domotek Volley, Capitan Laganà guarda con fiducia alla semifinale: “I reggini ci stanno dando una spinta in più”

Domenico Laganà, Capitano della Domotek Volley, commenta con soddisfazione il percorso dei suoi e guarda con fiducia alla semifinale.



“Super soddisfatto!” Non usa mezzi termini dopo il 2-0 sul Lecce che proietta la squadra reggina in semifinale. Una conferma della crescita di un gruppo che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato carattere e qualità.

“A inizio anno – ricorda Laganà – dicevo che questo gruppo, con il lavoro, poteva diventare una grande squadra. Oggi posso ritenermi più che soddisfatto, perché lo siamo. L’abbiamo dimostrato anche con delle mancanze importanti: Esposito, Stufano, De Santis, Zappoli. Tanti infortuni che però non ci hanno limitato nei risultati. Anzi, siamo in semifinale!”

Tra le partite più belle dell’anno, il Capitano cita la sfida di Lecce: “Abbiamo giocato tutti bene, è stata una grande partita. In questi turni di play-off, una vittoria così non arriva grazie al singolo, ma al collettivo. Io ho fatto una buona partita, soprattutto nel tie-break, ma quando hai quella voglia di vincere che ti spinge al turno successivo, cerchi di fare qualcosa in più, come hanno fatto tutti i miei compagni”.

La vera forza di questa Domotek, però, è stata la capacità di reagire alle avversità: “La cosa più bella dell’anno è stata vedere Pugliatti al posto di Esposito, Murabito per Stufano, Lopetrone per De Santis, e altri ancora. Tutti hanno fatto benissimo, e questa è la grandezza del gruppo”.

Una squadra giovane, partita tra le candidate ai playout, a lottare per salvarsi e poi arrivata seconda, ora è protagonista di un sogno che continua. E a rendere tutto più speciale, anche il tifo dei 2.402 spettatori dell’ultima in casa al PalaCalafiore: “Per me, che sono di qui, è un’altra grande vittoria – sorride Laganà – Vedere il miglioramento rispetto allo scorso anno è un altro sogno che si avvera. I bambini ci trattano come idoli, tra foto, autografi, selfie. È fantastico! E la gente che ti sostiene fino all’ultimo ti dà una spinta in più. Non vedo l’ora di giocare la prima semifinale in casa contro Acqui Terme”.

Appuntamento ora al PalaCalafiore, dove la Domotek cercherà di scrivere un altro capitolo di questa stagione indimenticabile.