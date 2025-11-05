Domotek Volley, Andrea Innocenzi guarda già alla prossima gara: “Avimecc Modica molto insidiosa”

Andrea Innocenzi, il centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, a due giorni dalla prima al PalaCalafiore, fa il punto dopo la partita contro la BCC Tecbus Castellana e guarda alla prossima trasferta di Modica.



Riflettendo sulla gara d’esordio, Innocenzi non cerca alibi: «È stata una partita molto lunga, molto dispendiosa a livello di forze fisiche e forze mentali. Siamo usciti sconfitti, però è stata una partita combattuta». Il merito, secondo lui, va dato all’avversario: «Castellana ha fatto una partita di grande qualità, quasi imbattibile. Noi abbiamo commesso degli errori tecnici e tattici, magari anche a livello caratteriale. Ovviamente questo ce lo dirà il mister e, fatta la disamina, ripartiremo».

La squadra non ha tempo di abbattersi, con un impegno in trasferta già all’orizzonte.

Un pensiero speciale va al pubblico di casa, che ha segnato positivamente il debutto al PalaCalafiore. «Quando sono entrato durante il riscaldamento si percepiva un’aria diversa rispetto al solito e differente rispetto ad altri palazzetti» racconta il centrale. «Durante la partita, soprattutto nei momenti difficili i tifosi il calore del pubblico si fa sentire. Quindi bisogna ringraziare tutti i tifosi».

Sulla prossima avversaria, Innocenzi ha le idee chiare: «Modica è una squadra molto insidiosa, perché è una squadra che in ogni ruolo ha ottimi giocatori, quindi sono ben equilibrati. Hanno fatto delle partite molto dignitose, anzi non si sono mai arresi». L’anticipo del precampionato serve da monito: «Li abbiamo già affrontati in precampionato. Noi abbiamo vinto in casa, loro in Sicilia. Sarà un match bello e dovremo affrontarlo col giusto piglio, col giusto atteggiamento e speriamo di vincerlo».