Domotek Volley: Andrea Innocenzi fa il punto a due giorni dal big match contro la Joy Volley Gioia del Colle

Tra i protagonisti del successo Domotek Volley Reggio Calabria sul campo difficile di Terni il centrale Andrea Innocenzi, con cui abbiamo fatto il punto sulla gara e guardato alla prossima impegnativa sfida.



“È stata una trasferta molto ostica. Terni ha un bel palazzetto, un clima molto caldo ed è una buona squadra, contro la quale molte formazioni fanno e faranno fatica. Anche noi, a dire il vero, abbiamo patito nel primo set, e anche nel quarto. Siamo stati bravi a non mollare dopo la prima frazione, anzi a reagire nel secondo e terzo set. Poi siamo stati ancora più bravi a reggere il punto a punto nel quarto parziale. Sono tre punti che pesano tanto e ci fanno molto bene”.

Come stai? “Meglio. Mi sto riprendendo dai due infortuni che ho sofferto e sto cercando di migliorare la mia condizione. Non sono ancora al top, però cerco di dare sempre il massimo per il gruppo”.

Domenica alle ore 18 è tempo di big match, qual è il tuo pensiero? “La Joy Volley Gioia del Colle, nonostante la classifica dica un’altra cosa, è una delle squadre più forti del girone. Secondo me domenica non bisogna guardare la classifica, ma affrontare la partita set per set. Ci aspetta un match durissimo, in cui dovremo dare qualcosa in più rispetto agli incontri di questa prima parte di campionato Sarà molto difficile. Avremo bisogno di tutti, e anche del nostro pubblico”. ”Una squadra composta da nomi di gran livello. Tutti i titolari, ma anche le seconde linee, sono di ottimo livello per questa categoria. Hanno tanta esperienza, tanto carisma e sicuramente avranno tanta voglia di vincere”.

Morale altissimo in casa amaranto? “Dopo una vittoria siamo sempre felici”.

Con la grinta e l’umore ritrovato, la Domotek si prepara dunque a una delle prove più difficili del girone. L’appuntamento è per domenica in casa, dove il contributo del pubblico potrebbe fare la differenza in una partita che promette fuochi d’artificio.