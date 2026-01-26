Domotek Volley ancora in fuga, Polimeni: “Il primato è un onore, non un peso”

La Domotek Volley Reggio Calabria non si ferma. Gli amaranto di Antonio Polimeni hanno superato con autorità 3-0 l’Avimecc Modica, consolidando il primato solitario in classifica. Una vittoria che arriva ad otto giorni dal successo in casa della ex capolista BCC Tecbus Castellana Grotte e che rilancia una squadra sempre più compatta e carica.



«È stata una grande prestazione da parte dei ragazzi. Abbiamo incontrato una squadra in grande forma. Conosciamo il loro valore, molti dei loro giocatori sono lì da anni. Dovevamo approcciare bene il match fin dal primo pallone, e lo abbiamo fatto. Sono contento della prestazione, al di là del risultato. Registriamo il record di spettatori. È un crescendo, l’entusiasmo cresce e Reggio apprezza, al di là della classifica, anche l’amore che i ragazzi mettono per questo territorio. Siamo contenti e ci godiamo questa splendida giornata. Poi, da martedì, testa al prossimo match che affronteremo con la massima concentrazione, come sempre».

Oltre alla vostra vittoria, arriva anche quella di Castellana Grotte, che ha battuto la Viridex Sabaudia. Sembra consolidarsi questo tandem in fuga. «La BCC ha un valore assoluto, lo ha dimostrato. Sabaudia è una squadra che va presa con le pinze da tutti, ha fatto un’impresa vincendo in Coppa Italia, ma il divario oggettivo c’è. La classifica, bene o male, rimane così. Noi sappiamo che i giochi si fanno alla fine».

Dagli spalti è apparso uno striscione che recitava “Salutate la capolista”. L’atteggiamento dei suoi ragazzi, però, è sembrato cambiato: grande autorità, sempre in controllo anche quando Modica provava a rientrare. Siete stati mentalmente sul pezzo? «Sì, siamo stati sempre sul pezzo. C’è tanto entusiasmo, ed è giusto che i tifosi facciano striscioni e i loro cori. Ma noi dobbiamo continuare a macinare. Per noi la prima posizione non è un peso o una responsabilità, è un onore. E come tale, dobbiamo sudare qualche maglia in più. I ragazzi non mancano, sono strepitosi dall’inizio alla fine».

Un weekend da poker per lo sport reggino: insieme a voi, hanno vinto praticamente tutte le realtà « Ben venga, perché Reggio ha bisogno di essere una vetrina per lo sport. Sarebbe bello raggiungere in ogni campo l’altissimo livello, ma ci vuole calma e pazienza. Dobbiamo lavorare su ogni fronte per poter ritornare su quei palcoscenici».