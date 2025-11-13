Domotek Volley all’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli”: lezione di vita tra schiacciate e sogni

I campioni di Serie A3 incontrano gli studenti: “Lo sport è emozione, crescita e ispirazione”. Appuntamento domenica al PalaCalafiore per il big match con il Campobasso.

Un’ondata di entusiasmo ha travolto l’Istituto Tecnico Economico Piria-Ferraris-Da Empoli, dove gli studenti hanno incontrato i giganti della Domotek Volley Reggio Calabria, la squadra protagonista del campionato nazionale di Serie A3. Una mattinata che è andata ben oltre il semplice evento sportivo, trasformandosi in una lezione concreta sui valori più autentici: la forza dei sogni, l’importanza del gruppo e la resilienza.

Sul “banco” degli ospiti d’onore, una rappresentanza della squadra: il capitano Domenico Laganà, Giulio Parrini, Simone Rigirozzo e il libero Saverio De Santis. Con loro, il direttore generale, l’avvocato Marco Tullio Martino, e l’addetto stampa Giovanni Mafrici, a sottolineare l’importanza di questo ponte tra il club e la città.

Per Laganà, simbolo dei colori amaranto sin dalla fondazione, è stata un’emozione fortissima, considerati i suoi proficui trascorsi scolastici presso la sede centrale dell’Istituto Raffaele Piria.

L’incontro non è stato un caso isolato, ma rientra in un progetto di collaborazione strutturato tra la Domotek e il mondo della scuola.

Un’iniziativa che si traduce in convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie intere al mondo della pallavolo e al suo portato di valori positivi.

I ragazzi hanno approfittato dell’occasione per un confronto diretto, ponendo domande e ascoltando dalle voci dei protagonisti storie di impegno quotidiano, sacrificio e passione incondizionata per lo sport. Un dialogo che ha reso i campioni atleti “in carne e ossa”, modelli da seguire, dal percorso universitario di De Santis, ai centimetri di uno degli atleti più alti e giovani del campionato, Rigirozzo, dalle esperienze e dalla storia di un altro ragazzo di Calabria, come Luca Presta, senza dimenticare l’emergente Giulio Parrini.

L’evento, promosso dall’istituto, è stato reso possibile grazie alla disponibilità della Dirigente, Anna Rita Galletta, e alla professoressa Annalisa Parra, che insieme al Corpo docenti ha coordinato l’iniziativa.

Il “tour scolastico” dei giocatori di mister Antonio Polimeni non si ferma qui e promette già nuove tappe, all’insegna di un connubio vincente tra sport e educazione.

Ma ora, l’attenzione si sposta sul parquet. La Domotek chiama a raccolta tutti i tifosi per un appuntamento da non perdere: domenica prossima, al PalaCalafiore, ore 18:00, scenderà in campo per il match casalingo contro il Campobasso, la formazione che attualmente detiene la vetta della classifica di Serie A3.