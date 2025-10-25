Domotek Volley, al via la nuova stagione: roster rinnovato e ambizioni ai massimi livelli

Dopo il buon campionato disputato la scorsa stagione e l’accesso alla fase finale di Coppa Italia di categoria, la Domotek Volley Reggio Calabria si presenta alla nuova edizione della Serie A3 con un roster profondamente rinnovato e la voglia di stupire ancora una volta.

L’atteso esordio casalingo è in programma il 2 novembre alle 18 contro Castellana Grotte.

Sulla panchina amaranto c’è il mister Antonio Polimeni, vero deus ex machina del club, affiancato dai fedelissimi Sergio Vandir Dal Pozzo e Francesco Giglio. Tra i giocatori, spiccano le riconferme del capitano Domenico Laganà, degli schiacciatori Zappoli e Lazzaretto e dei liberi De Santis e Lopetrone.

Ma è sul mercato che la società ha lavorato con l’ambizione di migliorare il già ottimo risultato conseguito nel 2024/2025: è arrivato il libero Davide Saitta, atleta di esperienza e con un passato in maglia azzurra, insieme ai centrali Innocenzi e Presta, provenienti dal “piano di sopra”. Per completare la rosa sono stati ingaggiati i giovani Mancinelli, Spinello, Ciaramita, Rigirozzo e Parrini, a cui si aggiunge il potente opposto Stabrawa, lieto ritorno in Calabria.

Una squadra costruita per volare alto, mix di esperienza e giovani promesse.

Il primo ostacolo già domenica: alle 18.00, al Palazzetto dello Sport di Tricase, la Domotek affronterà la neopromossa Green Volley Galatone. I pugliesi, guidati dal mister Licchelli, puntano sull’esperienza di giocatori come l’opposto Padura Diaz, il palleggiatore Martin Alberto Kindgard e Ludovico Giuliani.

Gli arbitri saranno Giorgia Adamo di Alcamo e Matteo Mannarino di Roma.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A3 Credem Banca.

A parlare alla vigilia è il capitano, Domenico Laganà: “Siamo bene, siamo pronti, carichi, finalmente”, il pensiero del potente opposto reggino, che trasmette la voglia di una squadra in fibrillazione. “Quest’anno il campionato è iniziato un po’ più tardi, quindi non vediamo l’ora di iniziare”.

“Galatone è un’ottima squadra formata da atleti esperti e giovani. Ne conosco parecchi, gente di grande spessore nella categoria, tra cui Padura Diaz, Kindgard, Giuliani, guidati da un bravissimo allenatore come Licchelli. Come prima partita e da neopromossa, sicuramente ci terranno a iniziare bene”.

“Abbiamo una rosa ampissima, tutti possono giocare e dire la loro. Rispetto all’anno scorso sicuramente siamo più completi su tutti i reparti”.

Infine, un messaggio diretto al cuore dei tifosi, aspettando la prima interna, programmata per domenica 2 novembre in casa contro Castellana Grotte. “Noi iniziamo il campionato fuori casa, ma non vediamo l’ora di debuttare anche in casa. Ci aspettiamo un pubblico numeroso al palazzetto”. Un appello che chiude simbolicamente la vigilia e apre la caccia al primo risultato utile. Mister Antonio Polimeni ha le idee chiare:

“È una trasferta da prendere con le pinze; in questo campionato si può perdere su qualsiasi campo e noi ne siamo coscienti. Dobbiamo affrontare questo match come se stessimo giocando contro la squadra favorita per il torneo”.

“I miei stanno benissimo – assicura il mister –. I ragazzi sono stati esemplari da ogni punto di vista. In allenamento danno tutto, i più grandi sono da esempio e i giovani sono delle promesse che vogliono già da ora diventare certezze con questa maglia”.