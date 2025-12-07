Domotek Volley a Terni con l’ambizione di tornare al successo in trasferta

La Domotek Volley gioca uno dei due posticipi della settima giornata di andata del campionato di Serie A3 Credem.



Si gioca alle 16:00 sul campo di Terni con classica diretta sul canale YouTube di Lega Volley.



Umbri con necessità di trovare uno slancio non ancora rinvenuto: 5 punti fin qui e la coda della classifica condivisa con l’ultimo avversario degli amaranto, Gaia Energy Napoli ed il prossimo, Joy Volley Gioia del Colle che domenica prossima arriverà a Reggio Calabria. Domotek che non vuole perdere l’occasione di tenere il passo della capolista Castellana Grotte, oggi distante sei punti dopo il successo 1-3 anche in casa della EnergyTime Spike Campobasso.

Il 20 novembre la Terni Volley Academy ha inserito un nuovo schiacciatore, Ovidiu Dalaczi.

La città è tornata in in Serie A a distanza di 40 anni, c’è grande entusiasmo ed un roster competitivo con gli esperti Martinez ed il palleggiatore Catinelli ed il centrale, ex di turno, Antonio Picardo, atleta che ha scritto la storia della Domotek, dalla Serie B fino alla A3. In panchina l’ex coach Sarroch, Leondino Giombini.

Gli amaranto di mister Polimeni in settimana hanno salutato Pawel Stabrawa ed inserito il giovane opposto lombardo Tommaso Motta.

L’ambizione è quella di riguadagnare il successo in trasferta, dopo la sconfitta di due settimane fa a Sabaudia.

Arbitrano i signori Gianclaudio Bosica e Claudia Lanza.