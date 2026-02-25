Domotek Volley a fianco della Fondazione CHOPS: “Diamo tutti insieme speranza a chi combatte ogni giorno per la vita”

Il Palasport di Reggio Calabria, il PalaCalafiore, è stato teatro non solo di una sfida a dir poco spettacolare contro la Terni Volley Academy, ma anche di un incontro ad alto tasso umano e sociale.

In occasione dell’ultimo match casalingo, la Domotek Volley ha ospitato i rappresentanti della Fondazione CHOPS, un’organizzazione impegnata nella lotta contro le sindromi genetiche rare: in prima linea il piccolo Mario e tutta la sua famiglia.

Una serata speciale, in cui il tifo e la competizione hanno lasciato spazio a un messaggio di solidarietà e consapevolezza. La presenza in campo della Fondazione ha voluto ricordare a tutti che la sfida più importante si gioca ogni giorno lontano dai riflettori: nei laboratori di ricerca e accanto alle famiglie che affrontano patologie complesse.

La Sindrome CHOPS è una malattia genetica estremamente rara, il cui nome deriva dalle caratteristiche cliniche che la contraddistinguono. Una patologia che richiede l’attenzione e il supporto di tutta la comunità scientifica e civile. La Fondazione CHOPS, presente al match, opera instancabilmente con un obiettivo chiaro e ambizioso: “Sogniamo un mondo in cui le malattie genetiche rare come la CHOPS possano essere diagnosticate precocemente e guarite.”

La Domotek Volley crede fermamente che lo sport sia il veicolo perfetto per diffondere messaggi positivi e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale.

Accogliere i “piccoli grandi guerrieri” della Fondazione e i loro rappresentanti non è stato solo un momento di intensa condivisione emotiva, ma rappresenta l’inizio di un impegno concreto che la società reggiana intende portare avanti nel tempo.

“Siamo orgogliosi di aver potuto dedicare un momento della nostra partita a una causa così nobile,” dichiara Antonio Polimeni, da sempre vicino ad ogni ramo della ricerca. “La ricerca scientifica è il fondamentale alleato per dare speranza a chi combatte ogni giorno. Se possiamo contribuire, anche solo attraverso un megafono, abbiamo iniziato a giocare per la nostra partita più importante: la vita.”

La società sportiva invita tutti i tifosi, gli appassionati e la cittadinanza a scoprire il lavoro svolto dalla Fondazione CHOPS e a sostenere i loro progetti di ricerca scientifica. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza nel percorso verso una cura.