Domotek verso la finale promozione, Zappoli: “Dobbiamo essere calmi e pazienti”

La Domotek Volley ha conquistato il primo posto nel girone Blu di Serie A3 Credem e si prepara alla finalissima promozione contro Reggio Emilia, sfida al meglio delle cinque gare che inizierà sabato 21 marzo alle 20.30 in terra emiliana. Enrico Zappoli, schiacciatore brasiliano è simbolo di questo gruppo.

Giallorossi già avversari nella finale di Coppa Italia Del Monte vinta dai reggini. Zappoli sa che sarà un’altra storia: “Si comincia da zero. Perdere una Coppa in quel modo lì non può che motivarli. Probabilmente nella prima partita della finale loro entreranno con la voglia di stravincere contro di noi. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere la calma, la pazienza e a subire colpi e ripartire in contrattacco, perché sarà così”.

Una dinamica che ricorda quanto successo nella partita di chiusura del campionato contro l’Aurispa Lecce: “Nel primo set siamo andati sotto, è stata dura. Non abbiamo fatto per niente un primo set bello, in questo fine stagione abbiamo sempre disputato dei primi set belli. E’ stato il contrario, magari perché eravamo troppo carichi, non lo so. Però poi pian piano siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Penso che soprattutto a muro abbiamo fatto un gran lavoro”.

Zappoli non dimentica mai il gruppo e trova il modo di fare una dedica sentita a chi, come lui, ha contribuito a questo successo: “Per me è molto speciale. Non avevo mai vinto la Coppa Italia in carriera, questo è il mio secondo trofeo. E poi voglio fare un ringraziamento a Mancio (il suo compagno Matteo Mancinelli). Io non sono entrato in partita contro Reggio Emilia, lui ha giocato con la carica giusta, ed è un ragazzo che sta sempre lì tranquillo. Anche con Lecce meritava magari di partire da titolare, ma è stato lì in panchina a darmi una mano in qualsiasi momento. Questo è il bello di essere gruppo. Tutti siamo uniti”.