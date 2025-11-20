Domotek, Rigirozzo esalta l’impegno e l’intensità visti contro Campobasso

Un esordio in casa con il palazzetto che esplode. Non è un battesimo qualsiasi, quello di Simone Rigirozzo, giovane centrale della Domotek Volley Reggio Calabria.

E lui, quella tensione, non l’ha pagata. Anzi, l’ha trasformata in carburante per una prestazione di personalità, contribuendo al netto 3-0 sulla coriacea EnergyTime Spike Campobasso, arrivata a quella sfida a punteggio pieno con un secco tre su tre. Al termine della gara di domenica, le sue parole tradiscono ancora l’emozione di un ragazzo che ha realizzato un sogno.

“Questo è il mio esordio ufficiale in casa e sono molto contento”, esordisce Simone, con un sorriso che parla da solo. “All’inizio ero molto emozionato perché non è da tutti debuttare su questo campo, con tutti questi tifosi. Sono stato emozionato nel vivere tutto questo, non è scontato. Ed è stata un’emozione bellissima, ho avuto i brividi i primi momenti. Poi mi sono calmato grazie anche all’aiuto della squadra e sono andato avanti”.

“È stata una partita molto intensa – analizza Rigirozzo – perché sapevamo appunto che Campobasso era arrivata qua imbattuta e aveva voglia di vincere. Noi siamo stati bravi comunque a reggere la botta degli avversari e siamo riusciti, anche avendo dei cali, a concludere la gara 3-0 a nostro favore. L’impegno e l’intensità sono state altissime, anche se a volte siamo calati un po’. Ma è normale, una partita non può essere ovviamente espressa al 100% sempre. Siamo stati bravi però a risalire”.

E poi, non può mancare un pensiero per il tifo: “Avevo immaginato che fosse così”, confessa. “Mi sono piaciuti veramente tanto l’atmosfera e tutto il palazzetto, poiché era la prima volta che giocavo in casa”.

In chiusura, uno sguardo al futuro, ma con i piedi ben piantati per terra. Niente sogni ad occhi aperti, solo tanto lavoro. Progetti per il futuro?: “Mi concentro sul mantenere la testa bassa in allenamento, lavorare e fare bene tutti i giorni perché questo è l’importante. E farsi trovare sempre pronto, quindi accogliere anche ogni occasione che ho”.