Domotek Reggio Calabria: ufficializzato il calendario della prossima stagione in A2

Entusiasmo a raffica per la premiazione della Domotek Volley Reggio Calabria, al Volley Mercato di Bologna dove, la società ha ricevuto gli applausi del mondo pallavolistico italiano, ricevendo i tre titoli conquistati, la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa ed il piatto celebrativo della promozione in A2, uniti al premio del miglior Coach dell’anno, il premio “Costa-Anderlini” per il proprio deus ex machina, l’allenatore reggino Antonio Polimeni.

I trofei diventano cinque per una stagione strepitosa, con il conferimento all’addetto stampa del club amaranto, il giornalista Giovanni Mafrici, del trofeo come Miglior addetto stampa del campionato.

Durante la cerimonia sono stati ufficializzati gli accoppiamenti delle giornate di campionato grazie alla pubblicazione dei calendari. Si inizia il 18 ottobre 2026 con la prima di campionato.

Prima giornata in trasferta in casa della Abba Pineto, vincitrice della Supercoppa e della Coppa Italia di A2 (ritorno il 10 gennaio 2027 al PalaCalafiore).

Esordio casalingo il 25 ottobre contro Brescia (ritorno il 17 gennaio 2027); terzo turno il 1 novembre a Grottazzolina (in casa il 24 gennaio); la quarta giornata (8 novembre-31 gennaio) Domotek-Gioia del Colle; la quinta giornata è Fano-Domotek Reggio Calabria (15-novembre-7 febbraio); sesta giornata Rinascita Lagonegro-Domotek Reggio Calabria (22 novembre-14 febbraio); settima giornata è Domotek Reggio Calabria-Napoli (29 novembre-21 febbraio); ottava sarà Domotek Reggio Calabria-Reggio Emilia, spareggio per la A2 l’anno scorso (6 dicembre-28 febbraio); nono turno Domotek Reggio Calabria- Ravenna (13 dicembre-14 marzo); decimo turno: Macerata- Domotek Reggio Calabria (20 dicembre-21 marzo); undicesimo turno il derby tra Domotek Reggio Calabria e Palmi (27 dicembre-27 marzo). Alla dodicesima la rivincita tra Belluno e Domotek (3 gennaio-3 aprile); nell’ultima giornata di stagione regolare la Domotek Reggio Calabria giocherà contro Porto Viro

Il campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/27 si prospetta avvincente e ricco di stimoli per la formazione amaranto. Quattordici le squadre in scena e tra queste diverse quelle che hanno incrociato la strada della Domotek nelle ultime stagioni. C’è Belluno Volley, proprio la compagine affrontata e superata nella finale che è valsa la promozione. E poi la Conad Reggio Emilia, vecchia conoscenza degli spareggi e delle finali di Coppa Italia e Supercoppa Del Monte, con cui la Domotek ha giocato cinque indimenticabili partite per l’A2. Un’altra rivalità destinata ad accendersi sarà il derby della città metropolitana contro Sviluppo Sud Palmi.

Con 14 squadre al via, la A2 promette battaglia. Oltre alle già citate Belluno, Palmi e Reggio Emilia, il girone ospiterà formazioni storiche e ambiziose come Consoli Sferc Brescia, Essence Hotels Fano, JV Gioia del Colle, Yuasa Battery Grottazzolina, Rinascita Lagonegro, Associati Fisiomed Macerata, Virtus Volley Napoli, Abba Pineto, Alva Inox Porto Viro e Consar Ravenna.

Cinque le conferme nel roster dei reggini, il Capitano Domenico Laganà, il palleggiatore con trascorsi in Nazionale maggiore, Davide Saitta, il centrale Luca Presta, il libero Saverio De Santis ed il veterano Lazzaretto.

Tanta curiosità nel vedere all’opera i nuovi centrali Bragatto e Buzzi. La nuova banda Iervolino. Gli stranieri Sen, nazionale sloveno e Boiko, nazionale ucraino, accanto al nuovo secondo libero Alessandro Bruno, Andrea Asteriti da Crotone, Marco Favretto e Mattia Bonanno.