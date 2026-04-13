Domotek Reggio Calabria sugli allori: mercoledì a Reggio Emilia si gioca la promozione in A2

Nuovo 3-0 Domotek Volley Reggio Calabria che pareggia la serie contro la Conad Reggio Emilia.
Una cartolina meravigliosa davanti agli occhi dei vertici di Lega Volley: il presidente Massimo Righi, il manager Franco Da Re, il vicepresidente Fipav Sità.
Conad più combattiva rispetto a gara due. Amaranto tonici con Innocenzi, Mancinelli, Laganà, Lazzaretto, Presta, un superbo De Santis in ricezione, seguendo le direttive di Davide Saitta al palleggio.
Mercoledì 15 aprile chi vincerà la decisiva gara 5 tra le due Reggio otterrà la vittoria del campionato ed il salto di categoria in A2
Domotek Volley Reggio Calabria-Conad Reggio Calabria 3-0
25-19, 25-23, 25-20)
Domotek: De Santis, Manciinelli 10, Spinello, Guarienti Zappoli, Presta 4, Lopetrone, Saitta 5,Motta, Innocenzi 6, Ciaramita, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assitente Vandir Dal Pozzo
Conad: Bertoni, Signorini, Bigozzi, Chevalier 12, Marini, Scaltriti 4, Barone 7, Mian 12, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 4,Sanguanini, Mian 12, Zecca, Mazzon, Santambrogio 2. Allenatore Zagni
Arbitri Giorgia Adamo e Giuseppe Resta.