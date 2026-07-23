Domotek Reggio Calabria, sorrisi e programmazione: parla il dg Martino

Il direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, Marco Tullio Martino analizza e fornisce dettagli importanti in questa fase di transizione che conduce all’avvio del primo campionato in Serie A2 del club amaranto.

“Il bilancio penso sia fantastico. Abbiamo vissuto momenti magici al Volley Mercato, con la premiazione del mister Polimeni, del nostro addetto stampa Mafrici e i trofei, tanti trofei testimoni di una stagione probabilmente irripetibile dal punto di vista delle conquiste, ma mai dire mai”. Il direttore non nasconde l’emozione di trovarsi a condividere questi traguardi con le società più blasonate di Superlega, A2 e A3: “Ottenere questi riconoscimenti davanti a presidenti vincenti e a gente che ha vinto tantissimo fa veramente piacere. È una soddisfazione enorme”.

Martino spende parole al miele per il tecnico Polimeni: “Sono felicissimo per Antonio, ha raccolto un riconoscimento prestigioso, meritato e riconosciuto da tutti tra un applauso scrosciante di tutta la platea, il meglio che la pallavolo italiana può offrire. Ha raccolto ciò che in questi anni ha saputo seminare con un percorso straordinario, culminato con un premio più che mai meritato”.

Il percorso della Domotek nel volley che conta è stato un crescendo: “Ricordo come fosse ieri il primo anno quando arrivammo qui e sembravamo “bambini” che con stupore e ammirazione guardavano gli altri, cercando di carpire segreti e intrecciare relazioni. Oggi viviamo questa kermesse da protagonisti, perché il campo l’anno scorso ha decretato vittorie eccezionali. Con il petto pieno d’orgoglio siamo saliti sul palco e abbiamo raccolto complimenti e applausi”.

Il roster allestito per la nuova stagione promette spettacolo: “C’è grandissima curiosità di vedere all’opera i nuovi arrivi – spiega Martino – ci svegliamo la notte per vedere giocare Klemen Sen con la Slovenia o Sasha Boiko con l’Ucraina.Tanti giovani, affiancati da elementi di esperienza come il nostro capitano Laganà. Immaginate che emozioni stiamo vivendo e quanta strada abbiamo fatto. Fino a pochi anni fa potevamo solo sognare, oggi stiamo realizzando i nostri sogni”.

Sulle ambizioni della squadra, Martino è chiaro: “Siamo competitivi, allestiti per stare in questa categoria con grande rispetto degli avversari, ma anche con la voglia di fare ancora parlare di noi. L’obiettivo è mantenere la categoria, farlo bene davanti alla nostra gente, farci rispettare in tutti i campi. Abbiamo riscosso consensi anche dalle future avversarie, segno che abbiamo operato bene nel passato e stiamo operando bene oggi”. Un ringraziamento particolare va al direttore sportivo Cesare Pellegrino e al mister Polimeni “che hanno allestito un roster di grande qualità. Non vediamo l’ora di cominciare”.

La campagna abbonamenti è già partita con numeri che hanno stupito: “Ci ha stupito per come sia partita, nonostante le previsioni più ottimistiche”, ammette Martino, che promette “tantissime iniziative” al PalaCalafiore. “La società è proiettata ad amplificare, spettacolo, coinvolgimento del pubblico, portata dell’evento. Abbiamo sposato fin dalla Serie B questo approccio a tutto tondo. Abbiamo la fortuna di avere un palazzetto all’altezza dei grandi appuntamenti – prosegue – e quest’anno abbiamo in cantiere iniziative che porteranno sempre più famiglie, sportivi, tecnici e persone competenti. Vogliamo creare attorno alla partita momenti anche di cultura e spettacolo, che promuovano il territorio e le sue bellezze”.

La notizia più attesa è il passaggio sulla piattaforma DAZN: “La novità è che il campionato sarà trasmesso da DAZN. È un passo in avanti incredibile che mancava forse dai tempi della Reggina in Serie A per lo sport cittadino a livello nazionale. È un’emozione anche per gli sponsor”. Il direttore sottolinea l’importanza per le aziende partner: “È un regalo che i risultati ci hanno concesso di fare alle nostre aziende, che avranno ancora più visibilità e possibilità di intrecciare relazioni. Lavoriamo affinché il tifoso diventi un cliente delle nostre aziende partner”.