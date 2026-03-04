Domotek Reggio Calabria pronta a vivere le sue prime Final Four di Coppa Italia Del Monte di Serie A3: l’entusiasmo di De Santis

La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a vivere le sue prime Final Four di Coppa Italia Del Monte di Serie A3. In vista della trasferta veneta e della semifinale contro il Belluno Volley, abbiamo raggiunto il libero della squadra, Saverio De Santis, per tastare il polso all’ambiente.

“Stiamo benissimo e siamo prontissimi”, esordisce De Santis, con la voce carica di entusiasmo. “Siamo orgogliosi di rappresentare Reggio Calabria a queste finali di Coppa Italia. È un appuntamento bellissimo, importante, e ci dà molto orgoglio indossare questa maglia. Non vedevamo l’ora di scendere in campo”.

Il momento di forma della squadra è ottimo, e il libero lo sottolinea: “Veniamo da tanti risultati utili consecutivi. L’ultima è stata una battaglia a Gioia del Colle, in un’atmosfera splendida, e siamo veramente contenti del risultato ottenuto. Ora non vediamo l’ora che arrivi sabato”.

La vittoria esterna sul campo di Gioia del Colle, contro una corazzata del campionato, è stata la migliore delle premesse. Per De Santis, quella partita ha avuto un sapore speciale, quasi romantico. “Il mio primo anno di Serie A è stato lì, 9 anni fa. In panchina c’era proprio Mastrangelo, l’allenatore che ora affronteremo con Belluno. Entrare in quel palazzetto è stata un’emozione unica, mi sono veramente emozionato. C’era un’atmosfera da altre categorie”.

Ma sul taraflex, l’emozione ha lasciato spazio alla determinazione. “Loro sono una grandissima squadra, con un giocatore fuori categoria come Sabbi. Abbiamo visto l’apporto che ha dato, ma non ci siamo spaventati e abbiamo portato a casa lo splendido risultato”. Tanti recuperi, tanti palloni giocati: una prova di carattere che ha mostrato “di che pasta siamo fatti”.

De Santis, però, avverte: i successi non nascono per caso. “Le vittorie si costruiscono durante la settimana. Noi da settembre lavoriamo sodo per arrivare pronti a queste sfide. Non sono risultati che ci sorprendono, perché sappiamo il valore che diamo a ogni singolo allenamento”.

Ora la testa è tutta sulla semifinale. Quali sono i punti di forza del Belluno Volley? De Santis non ha dubbi e li elenca uno per uno: “Direi l’allenatore Mastrangelo, che ha vinto coppe e campionati in A2 ed è stato in A1. Poi Giannotti, il corregionale Corrado , lo schiacciatore Loglisci e lo straniero Berger. Hanno due centrali forti e un buon palleggiatore. Il loro libero ha sempre giocato in categorie superiori. Insomma, sono una squadra formidabile. Ma non ci spaventiamo, anzi, penso che queste sfide facciano dare solo il meglio”.

Seppur concentrato al 100% sulla semifinale, De Santis spende due parole anche per l’altra parte del tabellone, dove si affronteranno Sabaudia e Reggio Emilia: “Sabaudia è forte e ostica, come anche Reggio Emilia che ha perso una sola partita, 3-2 contro Belluno. Sarà uno spettacolo. Entrambe le semifinali promettono scintille, poi vincerà il migliore”.