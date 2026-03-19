Domotek Reggio Calabria, Presta: “La fame di vincere aumenta ancora”

Non si ferma più la corsa della Domotek Volley Reggio Calabria. L’ennesima vittoria stagionale porta la firma di un gruppo che non vuole smettere di sognare, ma che resta con i piedi per terra.

A parlare, nel dopo partita contro l’Aurispa Lecce che ha decretato il primo posto in classifica e l’accesso alla finalissima per la A2, è stato il centrale Luca Presta, uomo di esperienza, ragazzo di Calabria e pilastro di questa squadra, che ha analizzato la sfida e lanciato lo sguardo verso i play-off: “Bisognava vincerla, non era assolutamente facile. In tutta la regular season abbiamo perso solo due partite e siamo andati sempre a punto. Sicuramente la Bcc Tecbus Castellana Grotte e la Joy Gioia del Colle si sono dati del filo da torcere, ma noi abbiamo pensato alla nostra partita”.

Un successo che vale il primo posto in classifica, un traguardo importante ma che, nelle parole del centrale, non rappresenta un punto d’arrivo. Uno dei fattori chiave di questa stagione trionfale è senza dubbio il calore del pubblico. Il PalaCalafiore è tornato a essere un fattore determinante: “Una marcia in più. Vedo molta gente qui, vedo che per le persone lo sport sta ritornando ad essere una cosa importante. Questa era, secondo me, il primo nostro obiettivo. Poi sicuramente vincere porta entusiasmo”

Sul piano personale, Presta sta vivendo una stagione di altissimo livello, in perfetta sintonia con la crescita della squadra: “Il mio è un ruolo difficile, quello del centrale, molte cose vengono viste solo da gente esperta che ne capisce, i tocchi positivi a muro, gli attacchi nei momenti importanti. Ma i meriti sono da distribuire a tutti i componenti della squadra”.

Infine, il momento delle dediche. “La dedica per questo primo posto in classifica è al team, ma una piccola dedica forse la devo fare alla mia ragazza, che mi segue in ogni partita. Vedo che da parte sua c’è molto entusiasmo, quindi io sono super contento”.