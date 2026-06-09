Domotek Reggio Calabria premiata alla Cittadella regionale

La Domotek Volley Reggio Calabria è stata ricevuta e premiata nella suggestiva cornice della Cittadella ragionale a Germaneto, alla presenza dell’assessore allo Sport Eulalia Micheli.

Presenti il Direttore Generale Marco Tullio Martino, il Direttore Tecnico Billy Gurnari, il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, il Direttore Marketing Gianluca Romeo, il Capitano Domenico Laganà,il vice Capitano Enrico Lazzaretto ed il libero Saverio De Santis.

L’occasione è stata la promozione in Serie A2, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa. Attraverso la voce della società, la Domotek ha voluto rimarcare l’orgoglio per un cammino senza precedenti.

“Grazie a chi ha avuto l’attenzione di seguirci, credere in noi e oggi darci questo riconoscimento così prestigioso, importante e gratificante.



La promozione in A2 è solo l’inizio. La Domotek sa che ripetere una stagione così sarà difficile, ma la certezza è una: questa squadra ha già scritto una delle pagine più belle dello sport calabrese.