Domotek Reggio Calabria, Polimeni: “San Giorgio d’Oro gradino più alto dei miei sogni”

Un riconoscimento che non è solo un premio, ma un abbraccio collettivo. Una carezza che diventa responsabilità. E un sogno d’infanzia che, finalmente, tocca il cielo con un dito.

È con il cuore in tumulto, tra lacrime trattenute e sorrisi liberatori, che il mister e founder della Domotek Volley Reggio Calabria, già campione di Coppa Italia e Supercoppa, ha ricevuto il San Giorgio d’Oro, la più alta onorificenza conferita dal Comune di Reggio Calabria. Un momento che resterà scolpito nella memoria di chi, da piccolo, correva per le strade della città sognando un giorno di diventare “un simbolo, un’identità reggina”.

“Sicuramente è un onore importante – ha confessato a caldo, con la voce ancora vibrante – e per me, che vivo la regginità dalla mattina alla sera, c’è un’emozione fortissima. Io vivo nel gestire le emozioni negative e positive, e oggi è stata dura. Ma la mia felicità è veramente esagerata”. Parole lontane dai cliché. Perché chi costruisce ogni giorno, in palestra e fuori, sa che i traguardi si sudano, si sognano e talvolta si soffrono.

Il neo-insignito non nasconde l’animo del bambino di ieri, che non ha mai smesso di guardare l’orizzonte con occhi pieni di speranza: “Io sognavo veramente da piccolino di poter essere elogiato a tal punto da dover diventare un’identità reggina, un simbolo di Reggio. Questo mi responsabilizza per cercare di fare meglio e di più. È chiaro: sono salito attualmente sul gradino più alto dei miei sogni”. Un gradino che, però, nella logica dello sport e della vita, non è un punto d’arrivo, ma un trampolino.

Con la saggezza di chi conosce il campo e le sue leggi, il fondatore e capo allenatore della Domotek ha subito trasformato l’orgoglio in impegno futuro: “Come succede nella pallavolo, adesso mi tocca ritornare giù, ritornare dietro. Perché nella pallavolo si fa la rincorsa per cercare di saltare di più e meglio. È quello che la città merita: tempo, pazienza, costanza. Reggio merita soddisfazioni costanti nel tempo e sempre maggiori”. E proprio parlando del futuro, il pensiero corre a un’arena che aspetta solo di esplodere di passione.

Il PalaCalafiore è il cuore pulsante del progetto. E il sogno, ormai diventato missione, è chiaro: “Il mio nuovo sogno sarà quello di riempire tutti i seggiolini del PalaCalafiore per il prossimo impegno. È una promessa che ho fatto a me stesso, alla mia famiglia, a mio figlio, alla società quando siamo nati. E soprattutto a una persona come Pasquale Vazzana e mi dispiace che lui non possa essere qua a gioire con noi. Portare Reggio Calabria dove non è mai stata”.

Il messaggio si fa carico di consapevolezza: “Servirà tempo, servirà pazienza. Le strade che portano al successo non hanno scorciatoie. Noi ne abbiamo già fatte fin troppe e lavoreremo duramente per portare Reggio Calabria dove merita”. E poi il ringraziamento, intimo e corale insieme: “La mia famiglia la ringrazio in primis, perché mi ha dato l’opportunità di crescere nelle strade di Reggio Calabria, che conosco tutte sin da piccolo. Sono passati tanti anni, ma i miei sogni sono sempre gli stessi.

Ringrazio il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, l’Amministrazione comunale per intero, e non per ultimi la dirigenza, lo staff, i giocatori. In tre anni hanno bruciato ogni tappa per portare me su questo palco e Reggio Calabria ai vertici nazionali”.

L’occasione è anche per lanciare un appello accorato in vista dei momenti decisivi della stagione: “C’è ancora la possibilità di un salto di categoria. C’è una battaglia da fare, una guerra su due fronti: quella sabato in casa loro in Piemonte a Valenza e quella qui in casa nostra. Abbiamo bisogno del nostro settimo uomo in campo: il pubblico di Reggio Calabria”. Il messaggio conclusivo è una vera e propria dichiarazione d’amore sportiva: “Le vittorie, le coppe si vincono durante la settimana in ogni singolo allenamento.”.

Il San Giorgio d’Oro è stato conferito al fondatore e coach della Domotek Volley “attraverso il suo lavoro nella Reggina, restituendo dignità e orgoglio al territorio e rafforzando il legame tra squadra e comunità”. Un riconoscimento che, a sentire le sue parole, è solo l’inizio. Perché Reggio, si sa, quando crede in qualcosa, può davvero volare alto. E stavolta, il volo è appena decollato.