Domotek Reggio Calabria, Polimeni presenta la stagione in A2: “Salvezza e programmazione”

Si riparte. Dopo una stagione culminata con la promozione in Serie A2 e il trionfo in tre competizioni, la Domotek Volley Reggio Calabria si appresta ad affrontare il salto di qualità più importante della sua giovane storia. Un balzo che porta la società reggina sotto i riflettori nazionali, in una categoria che, come sottolineato dal tecnico Antonio Polimeni, “è la seconda migliore al mondo, considerando che la Superlega è il miglior campionato planetario”.

Il mister ha tracciato il quadro di una nuova avventura: “Non ci aspettavamo di poter arrivare in così poco tempo in questa categoria importante – ha esordito Polimeni – per noi è un grosso senso di responsabilità. Non abbiamo solo il nostro logo, i nostri sponsor, il nostro marchio, i dirigenti e i giocatori. Abbiamo il pubblico, abbiamo Reggio Calabria che ci ha sostenuto e ci sostiene, e che riversa su di noi grandi aspettative”.

Il tecnico è stato chiaro sugli obiettivi del primo anno in A2: “Dobbiamo, con tutte le forze possibili, riuscire a ottenere questa salvezza. Poi cercheremo di programmare qualcosa di importante, perché la città e l’ambiente lo meritano”. Un messaggio che riecheggia le atmosfere di due anni fa, quando la Domotek esordiva in Serie A3 con la voglia della matricola: “È la stessa strada – ha confermato Polimeni – tenuta, coraggio e voglia di fare bene”.

Sul fronte dell’organico, il tecnico ha anticipato la filosofia che guiderà le scelte della società: “Sarà un mix di esperienza e tanta gioventù. Gente che ha fame, che ha grosse motivazioni, che indossa già i nostri abiti in termini di stile e che, attraverso il lavoro, vuole conquistare prestigio per questa maglia e per questa categoria importante”. Un progetto che punta a costruire un gruppo solido, capace di crescere nel tempo: “Penso sempre alla settimana di lavoro, alla quotidianità – ha aggiunto – è un contesto che deve accompagnarci a prescindere dalla categoria. Sognare non costa nulla, ma noi manteniamo i piedi per terra. L’obiettivo deve essere sempre l’allenamento quotidiano e il raggiungimento degli obiettivi dentro quell’unità di allenamento. Poi, quel che viene, ci prenderemo”.

La prudenza, del resto, è d’obbligo per una neopromossa che si affaccia a maggio su un mercato già saturo: “A differenza delle altre squadre che iniziano il mercato due o tre mesi prima, noi abbiamo raccolto il meglio che volevamo, soprattutto in termini di gioventù – ha spiegato Polimeni – perché nei gruppi c’è sempre chi porta i legni e chi li mette nel fuoco. Noi dobbiamo continuare su questa strada, da gruppo solido”.

Parole di grande affetto, invece, per i giocatori che hanno scritto la storia del club e che hanno salutato per intraprendere nuove strade: “Non immaginate il dolore nel dover essere costretto a salutare dei ragazzi che qui si sono rivelati protagonisti dentro e fuori dal campo – ha confessato il tecnico – hanno tracciato una storia non solo per questa maglia, ma anche per la città di Reggio Calabria, portando dei trofei storici. Una promozione che mancava a Reggio da 40 anni”. Una separazione sofferta ma necessaria: “Non possiamo fare ragionamenti egoistici – ha proseguito – i ragazzi che sono andati via sono andati a giocare titolari altrove, perché molti di loro non avevano campo ed andranno a giocare titolari. È giusto che continuino a dimostrare il loro valore, per la crescita personale e per il fattore economico. Ogni giocatore si allena non solo per la gloria, ma anche per portare a casa qualcosa”.

La Domotek si affaccia dunque alla nuova stagione con entusiasmo e realismo. Mentre il mercato impazza e le voci di conferme e nuovi innesti si rincorrono, c’è già un nome che fa sognare i tifosi: il nuovo acquisto Boiko è attualmente in raduno con la nazionale seniores dell’Ucraina, con la quale disputerà l’Europeo. Un segnale del livello a cui il club reggino vuole ambire.

Il messaggio di Polimeni, però, resta ancorato alla concretezza: “Salvezza, programmazione, lavoro quotidiano”. Con la consapevolezza che, come accaduto due anni fa, da un sogno ben costruito possono nascere imprese straordinarie. E con la certezza che Reggio Calabria, finalmente, ha ritrovato una squadra di pallavolo all’altezza delle sue ambizioni.