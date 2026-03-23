Domotek Reggio Calabria, Polimeni: “Con la Conad Reggio Emilia ce la giochiamo”

Amarezza, ma anche tanta consapevolezza, in casa Domotek Volley dopo la sconfitta in Gara 1 della finale playoff per la Serie A2.

Al PalaBigi si è imposta la Conad Reggio Emilia, ma il tecnico Antonio Polimeni analizza la prestazione dei suoi con lucidità, senza nascondere i rimpianti e guardando già alla prossima sfida: “Sapevamo di incontrare una squadra forte. Loro ci hanno messo in grossa difficoltà al servizio, mentre noi non siamo stati altrettanto bravi. Siamo stati molto fallosi e ci è mancata un po’ di autogestione delle risorse mentali in determinate situazioni”.

Nonostante la sconfitta, il tecnico reggino sottolinea gli aspetti positivi: “Abbiamo difeso tantissimo, fino al secondo set sul 15 pari siamo stati impeccabili. Il primo set è stato spettacolare, sulla scia della finale di Coppa Italia”. A spezzare l’equilibrio, nel quarto set, quattro ace consecutivi degli emiliani: “Un episodio ed una costante che ha fatto la differenza”.

Polimeni non cerca alibi, ma rivendica il cammino straordinario della sua squadra: “Perdere solo due partite in tutta la regular season è qualcosa di pazzesco. I ragazzi meritano un elogio encomiabile. Questa sconfitta non cancella quanto fatto”.

E l’appello è chiaro, rivolto a tutta la città: “Reggio Calabria ha bisogno della Domotek e domenica avremo bisogno di tutta la regione sportiva sana. Non è facile vincere sempre, ma noi possiamo combattere con Reggio Emilia”.

Il pensiero va oltre il perimetro del volley per allargarsi alla situazione dello sport cittadino: “Viviamo un momento molto complesso, ma noi dobbiamo continuare a creare la nostra identità”.

Sul pubblico, presente in massa al PalaBigi nonostante la trasferta: “È per loro che dobbiamo continuare a dare il massimo”.

Domenica alle 18, gara 2 al PalaCalafiore: “Sarà importante mantenere lucidità e dare un’impronta tattica a ogni situazione. Il nostro sogno è raggiungere il massimo da un’annata già iniziata alla grande con la Coppa Italia Del Monte”.