Domotek Reggio Calabria: oggi è il giorno, chi vince vola in A2

Oggi è il giorno.

Chi vince vola in A2, chi perde, resta in Serie A3.

Si gioca alle 19 al PalaCalafiore.

Quarta gara decisiva della stagione per la Domotek Volley Reggio Calabria, la più importante.

Dopo aver vinto la Coppa Italia Del Monte prima, la Supercoppa successivamente ed aver perso lo spareggio promozione “alla bella” , contro la Conad Reggio Emilia, gli amaranto di Antonio Polimeni giocano la quarta sfida decisiva dell’anno, la finalissima del playoff.



Anche in questa serie, ha prevalso il fattore campo.

Belluno Volley proverà a sfatarlo dopo aver vinto in gara 2 tra le mura amiche.



Oggi, si gioca l’ultimo atto di una stagione incredibile e bellissima.

Massima concentrazione per i calabresi.

Il team di coach Mastrangelo va a caccia dell’impresa: l’esperto Berger è la punta di diamante di un roster da urlo, con Loglisci, Giannotti e Corrado che garantiscono tanta potenza, Basso e Mozzato al centro, Nicolò Hoffer libero ed il solido Marsili al palleggio.

La Domotek parte con i favori del pronostico e avrà dalla sua il pubblico che si preannuncia in grado di assicurare il record storico di presenze.

Capitan Laganà opposto, Zappoli e Lazzaretto in schiacciata, con Saitta al palleggio, Innocenzi e Presta al centro con Rigirozzo pronto a subentrare e De Santis da libero.

Arbitrano Marco Pazzaglini e Mariano Gasparro.

Classica diretta sul canale YouTube di Legavolley con telecronaca di Giovanni Mafrici.