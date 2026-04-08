Domotek Reggio Calabria, occhi puntati su gara 4 dello spareggio promozione in A2

Si riparte. Dopo la trasferta amara di Reggio Emilia, la Domotek Volley Reggio Calabria torna a respirare l’aria di casa per una settimana che si preannuncia super intensa. A parlare in vista di Gara 4 è Luca Presta, centrale della squadra reggina. E il messaggio è chiaro: la serie è ancora tutta da decidere: “Stiamo bene, sappiamo com’è andata la partita, ma siamo pronti ad affrontare questa battaglia in casa, davanti al nostro pubblico. La serie è ancora aperta perché abbiamo Gara 4 in casa. Noi pensiamo giorno dopo giorno. Oggi più che mai serve lavorare tantissimo sui dettagli. Probabilmente nei primi due set, se fosse cambiato qualcosina sulle palle finali, saremmo qui a raccontare una storia diversa. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.

Presta insiste sull’identità di questa squadra: matura, esperta, capace di non perdersi nei momenti difficili: “Siamo consapevoli della squadra che siamo. Questa partita non è andata come volevamo, ma siamo anche consapevoli dei nostri punti di forza”.

Il tuo reparto? “Si passa sempre dal centro e si continuerà a passare dal centro. La sfida è aperta. Siamo tutti pronti a dare battaglia. Non nascondiamoci, sappiamo dei singoli e dei giocatori che abbiamo, ma da soli non si vincono le partite importanti”.

Quanta rabbia dopo la sconfitta? Presta non lo nasconde: “Io personalmente molta. Ma più che rabbia, è il desiderio di guardare quello che non è andato per poter fare sì che domenica sia un’altra battaglia”.

E proprio sul fattore pubblico, il centrale reggino lancia un messaggio diretto ai tifosi: “Voglio vedere il palazzetto pieno”.

“Riusciamo a rialzarci sempre – conclude Presta – come è stato in finale di Coppa Italia.”

L’appuntamento è per domenica. Il pubblico è avvisato. E la Domotek anche.