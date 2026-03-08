Domotek Reggio Calabria, l’impresa è servita: la Coppa Italia si tinge di amaranto

La Domotek Volley Reggio Calabria scrive una delle pagine più gloriose dello sport reggino, conquistando la Coppa Italia di Serie A3 al termine di una finale epica contro la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia.

In un’altalena di emozioni durata cinque set, la formazione amaranto ha piegato la resistenza della capolista del Girone Bianco, ribaltando l’inerzia del match con una prova di carattere straordinaria.

Una rimonta di nervi e cuore

L’andamento della sfida ha ricordato un match di boxe: la Domotek ha saputo incassare i colpi di un’avversaria titolata, soffrendo nei momenti critici per poi colpire con precisione chirurgica nelle fasi decisive. Sotto i colpi di una Reggio Emilia solida, il gruppo di Mister Polimeni non ha mai perso la bussola, trovando in Mancinelli e Rigirozzo gli uomini della provvidenza, capaci di spaccare il match e trascinare i compagni verso il 3-2 finale.

L’elogio del collettivo

Sebbene la Lega Volley abbia premiato l’esperienza e la lucidità del palleggiatore Davide Saitta come MVP, il successo calabrese porta la firma di un intero sistema:

De Santis: magistrale nella gestione tattica della gara.

Mancinelli e Rigirozzo: decisivi per impatto fisico e punti nei momenti chiave.

Domenico Laganà: capitano e leader di un gruppo che ha mostrato una tenuta mentale fuori dal comune.

Un trionfo che guarda al futuro

Oltre alla bacheca, questa vittoria cementa l’entusiasmo di una piazza che ha seguito la squadra fino a Belluno con una rappresentanza encomiabile di tifosi. Il titolo nazionale non è solo un traguardo storico, ma un chiarissimo segnale alle dirette avversarie in ottica promozione per la Serie A2.