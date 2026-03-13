Domotek Reggio Calabria, le emozioni di Gurnari dopo la vittoria della Coppa Italia A3

A raccontare la portata della vittoria, da parte della Domotek Volley Reggio Calabria, della Coppa Italia A3 Dal Monte, è il Direttore Tecnico Billy Gurnari, anima storica della pallavolo cittadina, oggi impegnato in un ruolo basilare per la crescita del network amaranto: “Effettivamente è il primo trofeo che portiamo a Reggio Calabria nella pallavolo. Sicuramente, viverlo dopo tanti anni, fuori casa, in un ambiente che è stato molto ospitale come quello di Belluno, è stato emozionante. Anche per come questi ragazzi hanno dimostrato un attaccamento alla maglia ed alla città”.

Un successo arrivato piegando le grandi favorite: “Belluno Volley e la Conad Reggio Emilia. Essere riusciti a vincere in casa del Belluno e poi andare nella finale contro questa Reggio Emilia che nell’altro girone sta dominando è una soddisfazione incancellabile”.

Gurnari tiene a sottolineare il grande lavoro di squadra: “Dietro c’è un grande lavoro, indubbiamente, gestito da un tecnico di valore, che ha il valore aggiunto di essere un calabrese. Ne parlavo con lui, Antonio Polimeni è il primo reggino a vincere un titolo nazionale, una Coppa Italia.

Un suo allievo. Quindi penso che sarà orgogliosissimo?

“Grazie di averlo detto, per me, questo dato è motivo di ulteriore fierezza”.

Un trionfo che riporta alla mente anche il passato da giocatore dello stesso Gurnari, quando la gloria fu solo sfiorata: “Ci sono andato vicino negli anni ’80. Ma avere la soddisfazione a una certa età e riuscire ancora a provare queste gioie è meraviglioso”

Gurnari lancia un appello alla città e motiva l’ambiente in vista dei prossimi impegni:

“Mi auguro che domenica prossima il PalaCalafiore si riempia. Ritornare con la testa al campionato, che ci dovrà vedere pronti ad affrontare adesso la parte decisiva della stagione. Perché adesso ci aspetta anche una SuperCoppa, oltre la Coppa Italia, il 19 di aprile sempre contro Reggio Emilia, e ci aspetta il finale di campionato. Speriamo di riuscire a continuare ad esprimerci così come abbiamo fatto”.