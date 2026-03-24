Domotek Reggio Calabria: la finale per la promozione in A2 entra nel vivo

La finale per la promozione in A2 entra nel vivo. Dopo la sconfitta in gara 1 al PalaBigi, il vice allenatore della Domotek Reggio Calabria rilancia la sfida contro la Conad Reggio Emilia: “Dobbiamo giocarci tutto”.

Si fa intensa la settimana di vigilia in casa amaranto. Dopo la gara d’esordio della finale per la A2 persa contro gli emiliani, la squadra si prepara a scendere in campo per gara 2, domenica alle 18 al PalaCalafiore con la consapevolezza di dover ribaltare il risultato e pareggiare i conti nella serie. A parlare, a pochi giorni dal nuovo capitolo di questa serie al meglio delle tre vittorie su cinque, è il vice allenatore Sergio Vandir Dal Pozzo

“Ci ritroviamo in un periodo super intenso di sfide – commenta il tecnico – e saranno tutte contro Reggio Emilia. Mi aspetto prima di tutto un palazzetto pieno, strapieno perché ce n’è bisogno. Come abbiamo visto nell’ultima gara di regular season. Sono tre su cinque, abbiamo perso la prima, ma ci aspetta un grande pubblico per un match avvincente contro Reggio Emilia”.

L’analisi di gara1 non nasconde le difficoltà incontrate, ma lascia aperta la porta ad una solida speranza: “Abbiamo giocato alla grande il primo set, tenuto bene l’avversario e il nostro cambio palla. Loro, dopo il secondo set, sono riusciti a battere molto meglio, con una sequenza di ace e anche di palle negative che abbiamo sofferto partendo sempre dal servizio. Però ce la possiamo fare ancora. È la prima gara, ora abbiamo questa seconda e dobbiamo giocarci tutto”.

Il segreto per battere nuovamente Reggio Emilia, così come accaduto in Coppa?

“Prima di tutto dobbiamo allenarci bene. Dobbiamo cercare di lavorare su quelle cose negative che abbiamo sofferto, ma anche su quelle positive. Dobbiamo ragionare come squadra, per arrivare a un’intesa che faccia crescere tutti insieme per vincere”.

L’intervista si è poi trasformata in un momento di riflessione sulla straordinaria stagione della Domotek, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia Del Monte e dal primo posto in regular season: “È una grande soddisfazione per tutti, per me stesso come professionista. È una bellezza arrivare primi in classifica nel girone di regular season. È uno spettacolo aver vinto la Coppa Italia, la mia seconda Coppa Italia. A Reggio Calabria, poi. Io ormai sono tanti anni che vivo in Italia, sono venuto a Reggio la prima volta e ho giocato qua. Sono reggino”.

Un’affermazione che ha strappato un sorriso, prima del messaggio finale rivolto a tutta la città: “Faccio un piccolo appello a tutti i miei concittadini acquisiti: riempiamo il nostro palazzetto. Non solo: dobbiamo essere il giocatore in più, quello che dà la carica a tutti i nostri ragazzi”.

L’appuntamento è per gara 2, quando la Domotek proverà a pareggiare i conti in una finale che promette spettacolo. Con il pubblico chiamato a fare la differenza.