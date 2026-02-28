Domotek Reggio Calabria in Puglia per confermarsi leader del girone

Durante il volley mercato, a roster acquisiti, per tutti Joy Gioia del Colle e Domotek Reggio Calabria erano a pieno titolo le squadre da battere.



Oggi, quando mancano solamente due gare al termine della stagione regolare, gli amaranto sono in vetta a 41 punti, i pugliesi terzi, in piena zona playoff a quota 30.

Due squadre che duelleranno colpo su colpo nella gara domenicale.

Si gioca alle 18 al PalaCapurso.

La Joy Gioia del Colle non può perdere terreno e dovrà fare grande attenzione alle inseguitrici.

La Domotek vuole confermarsi leader del girone e conquistare il primo posto al termine della stagione regolare, ma non sarà facile.

Continua, infatti, il testa a testa con la BCC Tecbus Castellana Grotte, rivelazione del torneo che ha un solo punto in meno rispetto alla Domotek.

I pugliesi giocheranno in casa dell’imprevedibile Gaia Energy Napoli.

Nell’ultimo turno i reggini affronteranno l’Aurispa Libellula Lecce, il 15 marzo, dopo la pausa per le Finali di Coppa Del Monte a Belluno. La BCC Tecbus, invece, si troverà dall’altra parte della rete proprio la Joy Gioia del Colle.

Nei playoff le prime classificate dei due gironi si incroceranno in uno spareggio promozione al meglio delle tre vittorie su cinque incontri. Ai play off parteciperanno le squadre classificatesi dal 2° al 7° posto dei due raggruppamenti, a cui si aggiungerà la perdente dello Spareggio Promozione, che subentra in Semifinale. Ottavi, Quarti e Semifinali si giocheranno con la formula “andata e ritorno”, la Finale invece con la formula delle due vittorie su tre.

La leadership del girone Bianco è già, matematicamente, della Conad Reggio Emilia, anch’essa qualificata per la Coppa Italia Del Monte. Belluno, avversaria di Coppa dei reggini, è salda al secondo posto, con sei punti di vantaggio sull’inseguitrice.

Al termine del mese di novembre, in casa Joy Gioia del Colle, è arrivato l’esperto Giulio Sabbi, opposto dai trascorsi in SuperLega e passato anche dalla Bulgaria.

Persoglia, Sette, Mariano, Marra, Frumuselu sono uomini che evidenziano la qualità di un roster, sulla carta, di altissimo livello.Francesco Racaniello è il tecnico, anche lui, arrivato a novembre.

Piazza caldissima, appassionata e con un tifo organizzato da favola.

Arbitreranno Andrea Galteri e Mariano Gasparro.

Classica diretta sul canale YouTube di LegaVolley.