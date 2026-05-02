Domotek Reggio Calabria in finale playoff, Polimeni: “Fatto qualcosa di pazzesco”

Dopo la vittoria in Del Monte Supercoppa e in Coppa Italia Del Monte di Serie A3, la Domotek Volley Reggio Calabria si è guadagnata l’accesso alla finale playoff in cui affronterà Belluno Volley: “È stato bellissimo, siamo felici -confessa il tecnico Antonio Polimeni – di aver potuto gioire e festeggiare insieme ai nostri tifosi. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che ancora una volta hanno superato ogni tipo di situazione. Arrivare in quattro finali su quattro è veramente qualcosa di pazzesco. Hanno dimostrato di essere dei fenomeni”.

Il tecnico ha voluto elogiare pubblicamente l’intero gruppo, sottolineando l’importanza di tutti gli elementi della rosa, specialmente nel terzo set: “Abbiamo avuto l’opportunità di far giocare tutti i ragazzi che hanno avuto meno minutaggio. Il risultato l’avete visto: sono stati fenomenali. Valgono il prezzo del biglietto nella squadra che è arrivata prima nella regular season, che ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa. I meriti sono di chi in settimana prepara questi weekend”.

L’avversario di giornata, l’Acqui Terme, è stato definito dal mister: “Una squadra di assoluto valore”. Ma l’attenzione è già tutta concentrata sulla finale contro Belluno, che ripropone il confronto già visto in semifinale di Coppa Italia proprio in Veneto: “Una formazione tostissima, seconda soltanto alla Conad Reggio Emilia. Sarebbe clamoroso poter andare a riempire tutte e tre le caselle degli obiettivi stagionali. Per quanto mi riguarda, non sono mai stati sogni. Il sogno è averle raggiunte, tutte le finali. È chiaro che le finali si giocano per vincerle, al di là della caratura dell’avversario. Sarà una finale bellissima all’insegna del prestigio”.

A gettare un’ombra sull’entusiasmo, però, è la questione logistica. A causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore, gara 1 si giocherà al PalaBenvenuti, lo storico Botteghelle, impianto della città che rievoca i fasti dei tempi in cui giocavano i dirigenti Billy Gurnari e Cesare Pellegrino: “È una sorta di revival – ha commentato Polimeni – il fato ha voluto che andasse così. Ero emozionato per la felicità di tutta questa gente, ma c’era un pizzico di dolore. Nella prossima partita dovremo fare a meno di oltre 5.000 persone. Questo mi ha veramente toccato tantissimo. Tutti quei 5.000 e passa meritavano questa prima finale in presenza, meritavano di scendere in campo con noi. Non lo dico perché la società avrà meno incassi, lo dico perché questa gente, la nostra gente, è qualcosa di pazzesco. Questa Reggio Calabria ha dimostrato in tempi record di aver costruito un’entità e di averla fatta propria. Noi siamo onorati di farne parte. Vorrà dire che dovremo dare qualcosa in più su quel campo. Lotteremo fino all’ultimo per ampliare gli spazi nel Palasport che ci ospiterà con delle tribune rimovibili in affitto, dunque un nuovo costo per noi. Il nostro pubblico merita, sono veramente toccato”.

Polimeni ha concluso con un pensiero profondo, spostando l’attenzione dal puro aspetto tecnico a quello sociale: “Sono consapevole che ogni persona arrivata qui è arrivata chi per caso, chi per passione, ma chi è arrivato è rimasto e ha portato altre persone. È stata una crescita graduale e bella da vivere. Il lato positivo è che si giocherà nella nostra città, Reggio Calabria. Andremo incontro a spese enormi per noleggiare modulari e far entrare più spettatori possibili. Questo pubblico è speciale, fatto di tante famiglie e bambini che si sono legati ai nostri colori. Non siamo usciti da un contesto sportivo, siamo entrati in un contesto sociale. Laddove avviene questo, il senso di responsabilità è sempre maggiore. Faremo di tutto, seppur con un dispendio economico notevole, per portare la maggior parte di queste facce dentro quel “PalaBotteghelle” che ha fatto la storia di questa città”.

Si giocherà gara 1, con sfida al meglio delle tre gare, con fattore campo a favore degli amaranto. Prima sfida mercoledì 6 maggio alle 20.30.