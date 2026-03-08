Domotek Reggio Calabria in finale di Coppa Italia, Saitta: “Distrutti, ma felici”

C’è tanta stanchezza, ma anche una gioia immensa nelle parole di Davide Saitta, regista della Domotek Volley, al termine della semifinale di Coppa Italia Del Monte vinta contro il Belluno Volley. Una battaglia lunga e difficile, decisa solo al quarto set.



“Bravi a crederci”, commenta Saitta. “Soprattutto dopo quel secondo set, 38-36, abbiamo avuto qualche occasione che non abbiamo concretizzato. Mentalmente è stato difficile ricominciare il terzo, e fisicamente siamo distrutti. Però è stato bello vincere così”.

Il palleggiatore reggino racconta poi i momenti cruciali del match: “Il quarto set siamo stati sotto di tre o quattro punti. Piano piano, con qualche difesa, alla fine l’abbiamo tirato su e portato a casa”.

Ora testa alla finale di oggi, domenica 8 marzo alle 18, sempre a Belluno, in diretta sula canale YouTube Lega Volley contro la Conad Reggio Emilia. Una sfida proibitiva sulla carta, ma la Domotek Reggio Calabria vuole giocarsi le sue carte: “Non so in che condizioni saremo stasera, proveremo a recuperare velocemente per giocarci il tutto per tutto. Reggio Emilia è una grandissima squadra, vedremo di dar loro fastidio”

Infine, un pensiero sul gruppo e sul futuro: “Conosciamo i nostri limiti e i nostri punti di forza, proviamo a sfruttarli al massimo. È tutta gente che ha voglia di giocare e di dare il massimo, e questo è importantissimo.”