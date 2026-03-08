Domotek Reggio Calabria in Finale di Coppa Italia, Presta: “Non abbiamo fatto ancora nulla”

La Domotek Volley Reggio Calabria vola in finale di Coppa Italia Del Monte e lo fa con il cuore, la grinta e la dedizione.

Dopo aver superato i padroni di casa del Belluno Volley in semifinale, i ragazzi di coach Antonio Polimeni si preparano alla sfida decisiva contro la Conad Reggio Emilia. A raccontare le emozioni di una giornata indimenticabile è il centrale Luca Presta, ai microfoni di Lega Volley: “Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato di squadra e nei momenti difficili siamo stati sempre lì, punto a punto, a combattere. Questa è una grande squadra. Non ho parole per quello che stiamo facendo”.

Il centrale elogia l’ambiente che ha trovato a Reggio Calabria: “Vedo un bell’ambiente, noi ci crediamo molto. Venire qui a Belluno per i nostri tifosi è stato complicato, per noi è stata una marcia in più. Vederli qui, lottare con noi, urlare sempre, aiutarci… .”

Ora testa alla finale di oggi pomeriggio contro Reggio Emilia, ma con la consapevolezza che la strada è ancora in salita: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Qualcosa abbiamo visto di Reggio Emilia, ma noi dobbiamo pensare molto a noi. Se giochiamo così il livello è alto, pure Reggio Emilia è forte, quindi noi pensiamo a noi stessi.”

Poi il pensiero più toccante, dedicato a una persona importantissima per il volley, Cristian Cesareo scomparso in settimana: “In questi giorni è venuta a mancare una persona importante per me, Cristian Cesario, l’addetto stampa della Joy di Gioia del Colle. Ci siamo sentiti tutti con i ragazzi con cui abbiamo vinto il campionato a Taranto. Penso che una spinta in più ce l’avevamo anche noi, ce l’avevo io. Mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla famiglia. Non ci sono parole per quello che hanno passato pure i ragazzi di Gioia. Abbraccio tutti loro”.

Un successo dedicato, una finale da giocare con il cuore pesante, ma lo spirito più leggero che mai. La Domotek è pronta a volare.