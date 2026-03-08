Domotek Reggio Calabria in Finale di Coppa Italia, Lazzaretto show: 34 punti

Prestazione monstre di Enrico Lazzaretto, protagonista della semifinale di Coppa Italia del Monte che ha visto la Domotek Volley Reggio Calabria imporsi sul Belluno Volley, conquistando un posto nella finalissima di questa sera contro la Conad Reggio Emilia.

Con 34 punti personali (31 diretti e 3 muri), lo schiacciatore ha letteralmente trascinato i suoi, regalando emozioni pure ai tantissimi tifosi giunti da Reggio Calabria.

Una vittoria sofferta, bella, divertente, come la racconta lo stesso Lazzaretto ai microfoni di LegaVolley durante la diretta streaming dell’evento: “È stata dura, ma anche divertente giocarla. Belluno è una squadra veramente forte, stimo tanto tutti i giocatori con cui ho giocato assieme o contro per tanti anni”.

Quando Andrea Innocenzi ha murato l’ultima palla, la liberazione: “Ho detto ahia, che male al polpaccio perché mi stava venendo un crampo! Per il resto, benissimo”, scherza Lazzaretto, prima di lasciare spazio alla gratitudine per il pubblico.

Oltre mille chilometri percorsi dai sostenitori reggini per arrivare a Belluno. Un sostegno che non è passato inosservato: “Ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederci. Io lo dico sempre, il pubblico è il settimo uomo in campo. Una cosa così la vedi poche volte, per di più gente che arriva da Reggio Calabria: son 1000 e passa chilometri, è lunga”.

Con i suoi 34 punti, Lazzaretto ha sfiorato il record personale, ma nel suo sguardo c’è già la prossima sfida. Ai cronisti che gli fanno notare i numeri stratosferici e gli chiedono se abbia consapevolezza di star scrivendo la storia del club, risponde con la lucidità dei campioni: “Speriamo bene, intanto. Forse non l’ho ancora capito. Sicuramente penso di aver giocato una bella partita. 34 punti son tanti, sono contentissimo. Però onestamente sono più dell’idea di guardare quante palle ho sbagliato”.

Già testa alla finale di oggi alle 18, sempre a Belluno, contro la quotata Conad Reggio Emilia. Un’altra battaglia, con Lazzaretto pronto a guidare i suoi. E con il settimo uomo ancora una volta al fianco della Domotek.