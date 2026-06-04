Domotek Reggio Calabria, il ds Pellegrino scioglie le emozioni di una stagione trionfale

La Domotek Volley ha centrato l’impresa: dopo una stagione straordinaria è arrivata la promozione in Serie A2. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino, visibilmente commosso, ha affidato a un’intervista le sue emozioni: “Mi ha riportato indietro di un po’ di anni. Quest’anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, quindi siamo super felici, super contenti”.

Il ds non ha risparmiato elogi per il gruppo, sottolineando la difficoltà dell’avversario, Belluno Volley: “Un grandissimo lavoro dei ragazzi in partite davvero difficili, perché Belluno è una squadra forte, molto forte. I ragazzi sono stati bravi e Antonio Polimeni (l’allenatore, ndr) ha preparata molto bene le sfide della serie finale”. Poi la chiosa: “Siamo pieni di emozione per tutto quello che è accaduto quest’anno, ma questo rende merito a tutto quello che hanno fatto i ragazzi. Tutto meritatissimo. Hanno voglia di ruggire, di emergere, di combattere, di essere grandissimi”.

Una stagione da incorniciare. Oltre alla promozione, la Domotek ha messo in bacheca la Supercoppa e la Coppa Italia, perdendo soltanto la finale con la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia. Quattro finali giocate, tre vinte: “Vedere un palazzetto così gremito riempie il cuore, riempie tutte le fatiche che abbiamo fatto quest’anno. Questo è quanto si merita Reggio Calabria”.

Il momento più toccante arriva quando gli viene chiesto a chi dedica questo successo. La risposta è un lampo di commozione: “La dedico sicuramente a tutto il lavoro fatto negli ultimi due anni, alla programmazione della società, a tutti i ragazzi che ci hanno portato a questo livello di gioco e di vittoria”.

Poi il nome che spezza la voce: Dina Yasakova, sua moglie, gloria infinita del volley internazionale che ha scritto la storia della pallavolo anche a Reggio Calabria e che lo sostiene da lassù: “Non mi fate emozionare. Dina mi protegge, mi guarda da lassù. Possiamo dirlo perché lei qui ha scritto la storia. Ma è una cosa mia intima, che tengo per me. Anche questa promozione è dedicata a lei”.